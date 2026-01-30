Tras un receso en la televisión, “Yo soy” regresó con bombos y platillos en 2025 por la señal de Latina TV, con un renovado jurado: Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara. De esta manera, continúan brindando la oportunidad a miles de talentos peruanos de iniciar su carrera artística de manera profesional. Así, tras el inicio de una nueva temporada, un participante llegó hasta las instalaciones del programa para pasar el casting imitando a un vocalista de Korn, una popular banda estadounidense, por lo que logró sorprender a los integrantes del jurado por su gran parecido con el artista internacional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

IMITADOR DE VOCALISTA DE KORN LLEGA A “YO SOY” Y SORPRENDE AL JURADO

En un nuevo casting para formar parte de “Yo soy”, un participante llamado Heyner Josué llegó caracterizado hasta el set del programa de canto para imitar a Jonathan Davis, vocalista de Korn. En un inicio, el concursante contó a los integrantes del jurado que se especializó como auxiliar de educación y que actualmente trabaja como profesor de banda en un colegio. Eso no es todo, pues confesó que desde muy pequeño siente una gran pasión por la música, lo que le ha permitido perfeccionarse, durante estos años, en la interpretación del artista al que imita.

Es así como, tras interpretar al vocalista de la banda estadounidense, Ricardo Morán no dudó en comentar su presentación y destacar el uso del cuerpo, el estilo y la caracterización. De hecho, los tres integrantes del jurado le dieron la oportunidad de pasar a la siguiente ronda de la competencia, aunque le recomendaron mejorar un poco el inglés y la potencia vocal. “Te faltó un poco más de entrega vocal, la pista te estaba comiendo”, sostuvo Morán.

¿QUIÉN GANÓ LA ÚLTIMA TEMPORADA DE “YO SOY”?

El último 20 de diciembre, “Yo soy” realizó la final de su segunda temporada 2025, en la que Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se consagró como la gran ganadora y obtuvo un premio de S/ 20 000 al interpretar ‘Thriller’. La artista nacional se tuvo que enfrentar en la última gala a Melissa Ángeles, como Alejandra Guzmán; Bruno Iturrizaga, Eduardo Orrego y Bruno Ramos, como imitadores de la banda estadounidense Green Day. Tras su triunfo, la ganadora dedicó el premio a sus padres y hermanos por el apoyo incondicional mostrado a lo largo de estas semanas, así como también a sus seguidores que cada noche alentaron su participación. “Vengo desde muy lejos a ver qué pasaba si lo lograba… y lo logré gracias a ustedes”, dijo a Latina.

En cuanto a su historia, Gabriela es una joven cantante de 21 años, nacida en Ilo, Moquegua. Desde muy niña mostró una gran pasión por la música, especialmente por Michael Jackson, luego de que sus padres le compartieran canciones y videos del ‘Rey del Pop’. Sin embargo, para cumplir sus sueños tuvo que trabajar desde muy jovencita como mesera y cocinera a fin de matricularse en una academia musical. Así, por cosas del destino, un amigo le comentó que se aproximaba una nueva temporada de ‘Yo soy’, por lo que, sin dudarlo, se animó a presentarse al casting, donde sorprendió al jurado y logró llegar hasta la final. Parte de su éxito y dominio en el escenario se debe a que inició su carrera artística en el mundo drag, conforme declaró a Latina.