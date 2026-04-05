La polémica por la infidelidad de Mario Irivarren a Onelia Molina en un yate continúa generando intensas reacciones dentro del mundo del espectáculo, y esta vez fue Karen Dejo quien decidió no quedarse en silencio frente a lo ocurrido. La exbailarina sorprendió al pronunciarse de manera directa sobre el escándalo, marcando distancia de otros integrantes de ‘Esto es guerra’ que optaron por no opinar públicamente. En sus declaraciones, no solo validó la decisión de Onelia Molina de poner fin a su relación, sino que también lanzó duras críticas hacia el comportamiento de Irivarren, cuestionando la forma en que manejó su vida personal. Sus palabras no solo reavivan la controversia, sino que también dejan entrever detalles poco conocidos sobre la dinámica de la pareja y las razones detrás de su ruptura. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO KAREN DEJO SOBRE LA RUPTURA DE MARIO IRIVARREN Y ONELIA MOLINA?

Karen Dejo fue tajante al celebrar que Onelia Molina decidiera terminar su vínculo sentimental con Irivarren, especialmente tras haberle tolerado faltas de respeto previas. Para la ‘combatiente’, la odontóloga es una mujer con mucho camino por delante y, al no existir un lazo legal de por medio, separarse fue la alternativa más sana.

Según declaró Dejo en entrevista para el pódcast ‘Q’Bochinche!’, el afecto de Mario no era genuino: “Me queda claro que Mario nunca la amó realmente, no la respetó como debió”. Asimismo, indicó que él se sentía cómodo con ella simplemente porque Molina era alguien que buscaba el consenso y no le generaba conflictos, a diferencia de sus exnovias.

Onelia Molina y Mario Irivarren terminaron su relación tras el escándalo del chico reality en Argentina. (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ KAREN DEJO SE SENTÍA SEGURA DE QUE ESTE ROMANCE FRACASARÍA?

La popular ‘Sabrosura’ confesó que, debido a la cercanía que tiene con ambos, fue testigo de situaciones privadas que le sirvieron como señales de alerta sobre el futuro de la pareja. Aunque prefirió guardarse los detalles específicos de lo que presenció, su instinto le decía que el noviazgo no tenía bases sólidas para perdurar.

“Cuando pasaban ciertas cosas en la intimidad de ellos, que yo he estado cerca, pero queda para mí, me daba cuenta que en algún momento esa relación iba a terminar. (...) Yo sí veía entre ellos que la relación no iba a ser muy larga”, afirmó.

¿QUÉ OPINÓ KAREN DEJO SOBRE SAID PALAO, OTRO IMPLICADO EN EL YATE?

Además de referirse a Irivarren, Karen Dejo también cuestionó el accionar de Said Palao, quien fue mencionado en el escándalo pero no se pronunció de inmediato.

En su opinión, él debió ser tajante desde el primer minuto para proteger su relación con Alejandra Baigorria. “Él desde un momento pudo poner el parche y decir: ‘¿Saben qué? Yo no he hecho nada’”, sentenció la bailarina, enfatizando que un desmentido rápido hubiera evitado que el tema creciera mediáticamente.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL AMPAY?

El hecho ocurrió en Argentina, específicamente en el barrio de Palermo. La cronología de los hechos comenzó cuando los protagonistas, Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y Francho Sierralta, se instalaron en un AirBNB con piscina, lugar al que llegaron diversas jóvenes a los pocos minutos de su arribo.

Posteriormente, el grupo se trasladó al Delta del Tigre para abordar un yate de dos niveles, donde el consumo de alcohol y la música marcaron la jornada.

Durante la celebración, las cámaras captaron a Francho Sierralta y a Mario Irivarren en actitudes comprometedoras, intercambiando muestras de afecto y besos con jóvenes presentes en el lugar, ignorando sus compromisos actuales.

Paralelamente, Said Palao fue visto bailando con las asistentes mientras intentaba que en sus registros para redes sociales no apareciera rastro alguno de sus acompañantes.

Tras concluir la jornada en el río, el grupo regresó a tierra firme en un estado de evidente ebriedad; sin embargo, la celebración no terminó ahí, pues todos abordaron un vehículo con las acompañantes para regresar al alojamiento inicial y continuar la celebración en la intimidad.

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