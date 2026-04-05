Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¡Nadie lo esperaba! Karen Dejo expone la verdad sobre Mario Irivarren y su infidelidad a Onelia Molina | Composición EC: Instagram
¡Nadie lo esperaba! Karen Dejo expone la verdad sobre Mario Irivarren y su infidelidad a Onelia Molina | Composición EC: Instagram
Por José Templo

La polémica por la infidelidad de Mario Irivarren a Onelia Molina en un yate continúa generando intensas reacciones dentro del mundo del espectáculo, y esta vez fue Karen Dejo quien decidió no quedarse en silencio frente a lo ocurrido. La exbailarina sorprendió al pronunciarse de manera directa sobre el escándalo, marcando distancia de otros integrantes de ‘Esto es guerra’ que optaron por no opinar públicamente. En sus declaraciones, no solo validó la decisión de Onelia Molina de poner fin a su relación, sino que también lanzó duras críticas hacia el comportamiento de Irivarren, cuestionando la forma en que manejó su vida personal. Sus palabras no solo reavivan la controversia, sino que también dejan entrever detalles poco conocidos sobre la dinámica de la pareja y las razones detrás de su ruptura. A continuación, te contamos qué dijo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.