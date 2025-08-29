En una reciente conversación en el podcast ‘Chauca con Ch’, Aldo Miyashiro sorprendió a todos al hablar abiertamente sobre su romance con la actriz Gia Rosalino. El conductor reveló cómo ambos decidieron dar un paso formal en su vida sentimental.

El también actor detalló que no solo oficializaron su vínculo en el ámbito privado, sino que además compartieron momentos importantes con sus entornos familiares, lo que refleja la seriedad de su compromiso. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO FORMALIZÓ ALDO MIYASHIRO SU RELACIÓN CON GIA ROSALINO?

El popular ‘Chino’ relató que la formalización llegó a través de una cena privada junto a los padres de Gia Rosalino. Fue en ese encuentro donde presentaron oficialmente su relación ante la familia de la actriz. Según explicó, organizaron la reunión con la intención de conversar y dejar en claro que ambos habían tomado la decisión de continuar juntos de manera seria.

Durante la charla, Miyashiro confesó que esta etapa fue clave, ya que implicaba no solo el compromiso entre ellos, sino también el reconocimiento por parte de los progenitores de Rosalino. “Hablamos de hacer una cena para conversar con sus papás”, contó el presentador.

Aldo Miyashiro se sincera sobre su nueva relación con la actriz Gia Rosalino. (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO ALDO MIYASHIRO SOBRE LAS CRÍTICAS A SU ROMANCE?

El conductor reconoció que, desde el inicio, era consciente de los comentarios que podían generarse en torno a su relación con la actriz. A pesar de ello, optaron por priorizar lo que sienten y seguir adelante. “Sabíamos todo lo que iban a comentar de nuestra relación, pero decidimos ir para adelante y aquí estamos”, declaró.

Miyashiro enfatizó que, aunque sabían lo mediático que podía ser su romance, nunca dudaron en avanzar juntos. Este gesto deja ver la firmeza con la que ambos han enfrentado los cuestionamientos externos.

Aldo Miyashiro y Gia Rosalino. | Foto: Archivo GEC / Instagram / Composición EC

¿QUÉ REVELÓ ALDO MIYASHIRO SOBRE GIA ROSALINO Y SUS HIJOS?

En el mismo podcast, el conductor reveló que Rosalino ya convive con sus cuatro hijos, fruto de distintas etapas de su vida personal. Dos de ellos nacieron durante su matrimonio con la actriz Érika Villalobos. Según relató, la dinámica familiar se ha dado de manera natural y positiva.

“Mis cuatro hijos comparten con Gia, hemos viajado todos juntos a México; la pasamos muy bien”, mencionó Miyashiro, dejando en claro que su pareja ya forma parte de su entorno más cercano.

¿CUÁNDO SE HIZO PÚBLICO EL ROMANCE DE ALDO MIYASHIRO Y GIA ROSALINO?

Aunque hoy hablan con mayor libertad de su vínculo, en un inicio la relación se mantuvo bajo absoluta reserva. El actor confesó que solo algunos amigos de su círculo más íntimo conocían lo que ocurría, mientras que Rosalino también optaba por la discreción.

La situación cambió cuando, en medio de un descuido, Gia transmitió en vivo un momento íntimo de ambos durante un viaje. Ese hecho obligó a la pareja a reconocer públicamente su romance, dejando de lado el hermetismo inicial, según recuerda el diario La República.