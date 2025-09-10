Gran polémica vienen generando algunos sucesos entorno a Paco Bazán, el ahora conductor televisivo y exfutbolista también, que mediante redes sociales hoy protagoniza fuerte dime y direte con Reimond Manco. El conflicto parece acentuarse, y hasta Magaly Medina ha emitido opinión al respecto, siendo el conductor de "El Deportivo en Otra Cancha", quien llama la atención por reaccionar inesperadamente a través de propios medios digitales donde tiene apariciones diarias.

ASÍ HA REACCIONADO PACO BAZÁN EN REDES SOCIALES TRAS FUERTE ENFRENTAMIENTO CON REIMOND MANCO

Fuertes dimes y diretes con Reimond Manco, ponen hoy a Paco Bazán en el ojo de la tormenta, y sobre todo por las groseras expresiones dirigidas hacia un ex ‘Jotita’ que no ha dudado en defenderse brindándole, por ejemplo, declaraciones exclusivas a “Magaly TV, La Firme”.

En “Ni Loco Ni Santo” que conduce junto a Erick Delgado, el que fuera guardameta de Universitario, ha utilizado palabras de grueso calibre para referirse a quien ahora aparece como su gran enemigo, y ante la ola de críticas recibidas, decidió optar por cerrar sus cuentas en redes sociales de manera temporal.

Revisando perfiles, fácilmente se pudo evidenciar que quizá a raíz de la polémica con Reimond Manco, Paco Bazán prefirió limitar comentarios resolviendo ello, aunque luego volvieron a aparecer tanto fotografías como fotos mismas en Instagram u otras plataformas personales.

A propósito de este fuerte cruce protagonizado por ambos exfutbolistas, resulta importante destacar las opiniones que Magaly Medina ha vertido públicamente al escuchar al conductor de “El Deportivo En Otra Cancha” sobre todo, y a partir de entonces, conocer también la versión del ex ‘Jotita’ acerca de lo ocurrido entre ambos.

ESTO LE RESPONDE REIMOND MANCO A PACO BAZÁN VÍA “MAGALY TV, LA FIRME” Y MEDIANTE PROPIO PODCAST

Gran revuelo viene generando el cruce de palabras entre Reimond Manco y Paco Bazán a través de YouTube sobre todo y cada uno desde sus programas digitales, y esto luego que según el ex ‘Jotita’, el presentador televisivo emitiera “reportaje recordando mis malos momentos, mis ampays, y sin importarle que uno ya lleva muchos años tranquilo, sin importarle que uno tenga hijos”.

“Para mí tú no tienes límites, te importa poco dañar al ser humano, dañar a la persona con tal de tener vistas”, expuso el también exfutbolista, asegurando además que “yo no voy a sentarme con alguien que habla mal de mi, yo no soy hipócrita”.

Esto último lo dijo mientras contaba en su programa llamado “A la Cama Con el Rei” emitido mediante YouTube, que el productor de “Ni Loco Ni Santo” llegó a invitarlo para que integre panel junto a Paco Bazán y Erick Delgado.

Tras los comentarios que Reimond soltara para brindar su descargo y opiniones respecto a fuerte cruce de palabras con el exguardameta de Universitario, el ahora conductor televisivo de ATV, recordó cuando “en el año 2023 le estreché la mano por ser educado, (pero a) la próxima lo orino, o sea paso por su costado, le levanto la pata y lo orino”.