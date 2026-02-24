Por Redacción EC

Laura Spoya, uno de los personajes más carismáticos y queridos por el público, atraviesa uno de los momentos más difíciles en su vida personal, luego de protagonizar un aparatoso accidente de tránsito en la madrugada del pasado 12 de febrero. Esta sorprendente noticia causó la preocupación de sus seguidores, quienes se han mantenido al tanto sobre el estado de salud de la modelo peruana. Sin embargo, en las últimas horas, la presentadora de televisión sorprendió al reaparecer con una tierna imagen junto a sus pequeños hijos, donde les dedica un emotivo mensaje en medio de las diversas investigaciones y especulaciones. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.