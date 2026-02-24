Laura Spoya, uno de los personajes más carismáticos y queridos por el público, atraviesa uno de los momentos más difíciles en su vida personal, luego de protagonizar un aparatoso accidente de tránsito en la madrugada del pasado 12 de febrero. Esta sorprendente noticia causó la preocupación de sus seguidores, quienes se han mantenido al tanto sobre el estado de salud de la modelo peruana. Sin embargo, en las últimas horas, la presentadora de televisión sorprendió al reaparecer con una tierna imagen junto a sus pequeños hijos, donde les dedica un emotivo mensaje en medio de las diversas investigaciones y especulaciones. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

LAURA SPOYA DEDICA TIERNO MENSAJE A SUS HIJOS EN SUS REDES SOCIALES TRAS EL ACCIDENTE

El pasado 12 de febrero, alrededor de las 3:30 a m., Laura Spoya sufrió un trágico accidente al perder el control de su camioneta negra, originando que impacte con un muro en el distrito de Surco. Debido a la intensidad del choque, la exreina de belleza sufrió la fractura de dos de sus vértebras y politraumatismo, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. A pesar de las diversas hipótesis y cuestionamientos en las redes sociales que se originó a raíz de la colisión, la conductora del podcast ‘La Manada’ parece restarle importancia a las especulaciones, pues reapareció en sus plataformas oficiales para publicar una tierna imagen junto a sus hijos.

Mediante sus historias publicadas en Instagram, la modelo mostró que en estos momentos complicados lo más importante para ella es su familia, a quienes consideró como su principal apoyo y medicina. En la imagen se puede ver a su último hijo de espaldas, en lo que parece ser la habitación de la conductora de televisión: “Mi curita al corazón”, escribió junto a la fotografía, desde la comodidad y tranquilidad de su hogar tras haber sido dada de alta. Así, la reaparición de Spoya en las redes sociales, acompañada de sus pequeños, representa para ella una gran dosis de aliento y soporte emocional en su proceso de recuperación.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA CUESTIONÓ EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO DE LAURA SPOYA?

Hace unos días, Magaly Medina difundió en su programa ‘Magaly TV La Firme’ una serie de chats en la que Laura Spoya, aún internada en una clínica local, declaró que el accidente vehicular se produjo por el cansancio y una mala maniobra en una curva que no logró controlar en el distrito de La Molina, lo que ocasionó el choque contra una pared. De esta manera, descartó cualquier especulación que indicaba que ella habría manejado en estado de ebriedad tras salir de una fiesta. Por su parte, la popular ‘Urraca’, fiel a su estilo, cuestionó su versión de la modelo, quien indicó que, luego de la reunión, había ido a dejar en pijama unas cosas a su amiga.

“Es decir, solo miró a todo el mundo que tomaba y festejaba y ella, de las 10 de la noche a las 3 de la mañana, dice que agarró el carro para llevar a su amiga a su casa y luego irse a dormir. ¿Hasta las 3 de la mañana solo tomó agua? Porque eso se entiende, dice que tomó un sorbo de cerveza. Bueno, nosotros no estábamos ahí, no tenemos prueba de lo contrario. Quienes podrían ser testigos y desmentirla no lo van a hacer, la van a cubrir. Todos trabajan en el streaming de Farfán y no les conviene. Ha invadido la berma del otro lado, por donde ha podido pasar cualquier otro carro y habérselo llevado de encuentro. Pudo haber sido una tragedia que tengamos que lamentar en este momento“, sostuvo Medina.