Por Redacción EC

Es de conocimiento público que existe un conflicto entre Magaly Medina y Jefferson Farfán desde hace años; sin embargo, este se intensificó en 2019 tras un ampay en el que se difundieron imágenes del exfutbolista en una fiesta privada con Yahaira Plasencia dentro de su vivienda. Esto generó que el empresario tome acciones legales contra la conductora de televisión por presunta vulneración a su intimidad en el programa ‘Magaly TV la firme’, lo que derivó en procesos judiciales y sanciones temporales contra ella. En ese contexto, tras la sentencia judicial, la popular ‘Urraca’ se encuentra obligada a realizar trabajo comunitario como parte del proceso derivado de la demanda interpuesta. No obstante, no dudó en revelar su labor y arremeter contra la ‘Foquita’. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.