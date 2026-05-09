Es de conocimiento público que existe un conflicto entre Magaly Medina y Jefferson Farfán desde hace años; sin embargo, este se intensificó en 2019 tras un ampay en el que se difundieron imágenes del exfutbolista en una fiesta privada con Yahaira Plasencia dentro de su vivienda. Esto generó que el empresario tome acciones legales contra la conductora de televisión por presunta vulneración a su intimidad en el programa ‘Magaly TV la firme’, lo que derivó en procesos judiciales y sanciones temporales contra ella. En ese contexto, tras la sentencia judicial, la popular ‘Urraca’ se encuentra obligada a realizar trabajo comunitario como parte del proceso derivado de la demanda interpuesta. No obstante, no dudó en revelar su labor y arremeter contra la ‘Foquita’. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿DÓNDE REALIZA MAGALY MEDINA SU TRABAJO COMUNITARIO?

En declaraciones para Trome, Magaly Medina se refirió al trabajo comunitario que realiza luego de la demanda interpuesta por Jefferson Farfán. De acuerdo con la presentadora de televisión, por ahora cumple con lo dictaminado realizando trabajo comunitario en una iglesia; sin embargo, optó por mantener en reserva el nombre y la ubicación de la parroquia por motivos de seguridad y privacidad. Asimismo, la figura de ATV indicó que los jueces tomaron en cuenta su nivel de exposición pública al momento de asignarle el lugar donde cumple estas labores. Por otro lado, no dudó en arremeter contra la ‘Foquita’, al sostener que se trata de un caso serio y que no piensa convertirlo en un espectáculo mediático.

“Estoy apoyando en una parroquia. Por supuesto que no puedo decirte dónde porque estas cosas las hago con perfil bajo, pues mi sola presencia despierta mucho barullo. Él quería que el INPE me mande a barrer calles, pero eso no va a pasar porque tienen que considerar la figura mediática que soy. Esto no es un circo, aunque a él le guste tanto. Yo no soy un payaso de su circo; para eso tiene a varios a su alrededor, creo”, explicó Medina para el Trome.

¿QUÉ REGALO LE DIO MAGALY MEDINA A ALFREDO ZAMBRANO POR SU CUMPLEAÑOS?

Hace unos días, a través de sus redes sociales, Magaly Medina contó que se fue de viaje a Estados Unidos para asistir a la graduación de la hija de Alfredo Zambrano, quien finalizó sus estudios en la reconocida Northeastern University. Así, en medio del onomástico de su esposo, la popular ‘Urraca’ brindó una entrevista a Trome para revelar que ambos viajaron a México para celebrar sus 54 años este sábado 2 de mayo. De acuerdo con la conductora de televisión, este viaje no se trató de unas vacaciones habituales, ya que optó por acompañar a su pareja en uno de los momentos más importantes de su vida: ver graduarse a su hija en Boston, así como asistir a una corrida de toros en Aguascalientes.

Asimismo, Medina no dudó en revelar que le regaló al notario un costoso abrigo de fino material, el cual fue entregado con anticipación debido a la ceremonia en la que participaba Silvana Zambrano. “No son vacaciones. Decidí acompañar a mi esposo a la graduación de su hija, ¿cómo podía perdérmelo? Además, él eligió celebrar su cumpleaños junto a sus amigos en Aguascalientes, donde veríamos a Andrés Roca Rey, nuestro torero que tuvo un percance en la Feria de Sevilla y ya no podrá venir. Igual decidimos viajar porque yo no conocía Guadalajara. Ya le di su regalo adelantado, un abrigo de vicuña y cashmere que llevó a la graduación de su hija. ¿El viaje? No, mi esposo es quien siempre regala los viajes. Aún tengo pendiente otro regalo”, dijo.