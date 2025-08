Magaly Medina vuelve a ser noticia, pero esta vez por una revelación personal que ha dejado a muchos sorprendidos. Durante el más reciente episodio de su podcast, la popular conductora compartió una confesión inédita: a los 60 años, ha tomado la decisión de someterse por primera vez a una cirugía estética facial. Con su característico estilo directo, la ‘Urraca’ aseguró que esta elección es el resultado de una preparación consciente y prolongada, alejándose por completo de las polémicas ajenas para centrarse, por fin, en ella misma.

“Yo creo que me he preparado todos estos años para llegar a los 60 y hacerme mi primer lifting facial”, empezó diciendo Medina. “Mi cara es lo único que tengo, mi piel, yo trabajo con mi imagen y no podría exponerme a que una operación me quede mal”, agregó.

Mario Cavani, famoso cirujano y amigo de Magaly, fue quien aconsejó a la periodista. En este contexto, ella profundizó sobre los motivos que la llevan a proceder de dicha manera. “Me operó la nariz, me hizo lipos... y me dijo: ‘Cuida tu cara hasta los 60. A los 60 deberías recién hacerte un lifting facial”.

Asimismo, la comunicadora desaprobó que mujeres jóvenes se realicen estos procedimientos. “Yo veo que hay mujeres que a los 40 ya se hacen lifting, y yo creo que es muy pronto. Tienes que acudir a otras tecnologías que ahora tiene la medicina estética para tratar de que tu cara esté bien, naturalmente, sin afectarla, sin rellenarla”.

Magaly Medina sorprendió a sus seguidores con este impactante anuncio.

¿Qué más dijo Magaly Medina sobre procedimiento estético?

La reconocida figura dio contó cuál sería el precio de su operación y cuándo piensa hacérsela. “¿Cuánto me costará? Estoy viendo. No sé cuánto costará. He visto que está entre 20,000 y N cantidad de dólares”, comentó. Incluso relató que hizo una consulta en Estados Unidos, donde un médico le cotizó el procedimiento en 142,000 dólares".

“Creo que en enero me quiero hacer la operación porque son mis únicas vacaciones y necesito, como tienes cicatrices, acá alrededor y te puede quedar la cara moreteada, por lo menos 15 días estar fuera de la vida pública”, dijo por último Magaly.

¿Por qué Luisito Caycho anunció que denunciará a Magaly Medina? “No lo voy a perdonar”

A mediados de junio 2025, y mediante “Magaly TV, La Firme”, la conductora de espectáculos dio a conocer informe donde hermana de supuesta víctima, brinda detalles entorno a acto de violación sexual que habría cometido Luisito Caycho en su contra tras iniciación de conversación vía WhatsApp.

Luisito Caycho asegura que demandará a Magaly Medina.

En ese sentido, la palabra del popular ‘Chamaco’ hoy revela incomodidad y descontento sobre todo dirigido a Magaly Medina, la presentadora de dicho espacio a quien pretende demandar por difamación agravada.

De esa forma lo hizo saber a través de contacto telefónico compartido con diario Trome, manifestando en principio que “siempre he sido buena onda con todos, pero lo que hizo la señora no lo voy a perdonar“, y así confirmando su retorno a la capital peruana a fin de cumplir con ese propósito.

“Viajaré a Lima para iniciar mi demanda por difamación agravada porque la señora mancilló mi nombre, mi honor con una denuncia falsa”, continúa expresando un Luisito Caycho decidido a volver al país para confrontar a Magaly Medina, y desde España donde radica hace varios años.

Con respecto a la denuncia realizada por la hermana de la presunta víctima, te contamos que lo revelado a mediados de junio 2025 a través de dicho programa de farándula, expone una situación donde tras sostener conversación vía WhatsApp, ambas partes logran verse luego de que el popular ‘Chamaco’ la contratara para limpiar su departamento.

Luego, y de acuerdo a lo detallado en parte policial, mantienen dialogo que de pronto se torna confuso, y es ahí donde ella “deja de oír lo que le dice Luis, lo oye como muy lejos y Luis me sujeta para llevarme a una habitación del piso”.

“Luis se tira encima mío y me penetra, que no recuerda cuanto tiempo estuvo ...“, logra leerse mediante denuncia escrita a la cual “Magaly TV, La Firme” tuvo acceso, y revela detalles más íntimos de lo que termina presumiéndose como una agresión sexual cometida por parte de la expareja de Lucía de la Cruz.