Uno de los más recientes episodios de ‘La Granja VIP Perú’ sorprendió por completo tanto a los participantes como a la audiencia, luego de que Shirley Arica y Pablo Heredia protagonizaran un momento inesperado que rápidamente se convirtió en el tema central dentro y fuera del programa. En una noche dedicada a mostrar talento artístico, donde cada concursante buscaba destacar con presentaciones de baile, actuación o canto, ambos terminaron acaparando toda la atención con un beso que nadie veía venir. Lo que inicialmente parecía ser un número más dentro de la competencia tomó un giro completamente distinto cuando la química entre ambos se hizo evidente en el escenario, generando expectativa entre sus compañeros. Este episodio no solo encendió la conversación dentro del reality, sino que también despertó la curiosidad del público sobre la verdadera relación entre ambos.

¿CÓMO OCURRIÓ EL SORPRENDENTE BESO ENTRE SHIRLEY ARICA Y PABLO HEREDIA?

Durante una de las galas de ‘La Granja VIP Perú’, los participantes debían mostrar su talento frente a sus compañeros. Fue en ese contexto que Shirley Arica y Pablo Heredia aparecieron juntos en escena para realizar un número de baile con el tema “El general”.

Desde los primeros segundos, ambos evidenciaron una conexión especial que llamó la atención del resto. A medida que avanzaba la coreografía, la cercanía entre ellos se volvió más evidente hasta que, como parte del cierre, decidieron sellar su presentación con un beso que dejó atónitos a todos.

Tras el suceso, Heredia no ocultó su agrado y manifestó a la conductora Ethel Pozo que la experiencia fue “una locura” y destacó la “suavidad en sus labios”, según recoge Exitosa.

¿ES LA PRIMERA VEZ QUE SHIRLEY ARICA Y PABLO HEREDIA SE BESAN?

Tras el suceso, Heredia y Arica fueron animados a recrear en la casa nuevamente su baile, y aprovechando la situación, se besaron una vez más. Posteriormente, Heredia no ocultó su agrado y manifestó a la conductora Ethel Pozo que la experiencia fue “una locura” y destacó la “suavidad en sus labios”.

En este contexto, Shirley Arica sorprendió con una revelación. Lejos de tratarse de un hecho aislado, la influencer confesó que ese acercamiento no era nuevo entre ellos. “Ya nos hemos besado antes. Hace años, antes de entrar a la granja”, afirmó, generando aún más comentarios entre sus compañeros.

¿QUÉ OTRAS POLÉMICAS HA PROTAGONIZADO SHIRLEY ARICA EN EL PROGRAMA?

Hace unos días, Shirley Arica protagonizó una fuerte discusión junto a Paul Michael, Pamela López y Samahara Lobatón.

El conflicto se originó cuando Paul Michael dejó unas bolsas de residuos cerca de un grupo de competidores, situación que en un inicio pasó desapercibida. Sin embargo, tiempo después, Shirley Arica decidió moverlas hacia otro espacio, aparentemente en una zona donde Paul y Pamela López se encontraban almorzando. Este movimiento provocó el retorno furioso del cantante, quien increpó a Arica con calificativos ofensivos y le devolvió los desechos, iniciando una discusión que fue subiendo de intensidad.

En medio del intercambio, Shirley siguió a Michael y, de forma accidental, golpeó la taza y el plato de comida de Pamela. Cuando López intentó detenerla tocándole la pierna para advertirle del descuido, Arica reaccionó violentamente pateando el plato de pizza de su compañera.

La escena rápidamente se volvió caótica, con insultos y frases ofensivas entre las involucradas. Otros participantes, como Samahara Lobatón, intervinieron en defensa de Arica, lo que intensificó aún más el enfrentamiento. Por momentos, la discusión estuvo cerca de pasar a lo físico, reflejando el alto nivel de tensión dentro del programa

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