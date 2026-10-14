Una reunión familiar de Natalie Vértiz captó la atención de sus seguidores en TikTok. La modelo compartió un video en el que su esposo, Yaco Eskenazi, y su hermana, Mariana Vértiz, protagonizaron una discusión para demostrar quién había compartido más tiempo con ella. El intercambio incluyó respuestas contundentes, cálculos sobre los años de cercanía e incluso la intervención de la madre de la conductora. Aunque ambos defendieron sus posiciones, la escena estuvo marcada por las bromas y las reacciones de los presentes. Natalie tampoco ocultó su diversión ante el enfrentamiento, que terminó convirtiéndose en un momento comentado por los usuarios. A continuación, te contamos cómo comenzó la discusión, qué respondió el exchico reality y cómo reaccionó la familia de la presentadora.

¿CÓMO COMENZÓ LA DISCUSIÓN ENTRE YACO ESKENAZI Y MARIANA VÉRTIZ?

El peculiar intercambio surgió cuando Mariana Vértiz cuestionó que su cuñado pudiera compararse con ella por el tiempo que ha compartido con Natalie desde que eran pequeñas.

Para respaldar su posición, la hermana de la modelo recurrió a una operación matemática y le recordó que todavía necesitaba esperar algunos años antes de alcanzar la misma cantidad de tiempo a su lado.

“La mitad de 35 son 17. Faltan 3 años más para que te puedas comparar a mí”, expresó Mariana, dejando en claro que consideraba tener una ventaja por el vínculo que mantiene con su hermana menor.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ YACO ESKENAZI A LA HERMANA DE NATALIE?

Yaco no se quedó callado y defendió su lugar en la vida de su esposa recordando los años que llevan juntos. El exchico reality conoció a Natalie durante su participación en ‘Esto es guerra’ y utilizó la duración de su relación para responder a los argumentos de su cuñada.

“Conmigo está desde los 20. Con tu mamá compartió 20 años y conmigo 15. Tú no existes, Natalie es más mía que de ustedes”, afirmó, incluyendo también a su suegra en la comparación.

Mariana respondió que su cuñado todavía necesitaba esperar para alcanzar el tiempo que ella había compartido con su hermana. Por ello, volvió a remarcar la diferencia entre ambos vínculos.

“Faltan 3 años para que te puedas comparar conmigo, 3. Ahorita vas 14, así que no te compares”, insistió la hermana de Natalie. Finalmente, Yaco reconoció que aún no llegaba a esa cifra, aunque dejó entrever que podría conseguirlo con el paso del tiempo, según recoge el diario La República.

¿CÓMO REACCIONARON NATALIE VÉRTIZ Y SU MADRE ANTE LA DISPUTA?

La madre de Natalie también intervino cuando escuchó a su yerno afirmar que la modelo era más suya que de sus familiares. Ante semejante declaración, rechazó inmediatamente sus palabras con una breve respuesta. “Jamás”, expresó enérgicamente, mientras Mariana continuaba defendiendo su posición durante el intercambio familiar.

Natalie, por su parte, tomó la situación con humor y publicó el video acompañado de una descripción que resumía lo ocurrido: “POV: Tu hermana y tu esposo discutiendo a quién le perteneces más”. De esta manera, la presentadora compartió la disputa entre risas, demostrando que todo estuvo marcado por las bromas familiares.

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