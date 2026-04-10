En medio de las constantes especulaciones sobre una posible reconciliación con Maju Mantilla, Gustavo Salcedo decidió finalmente pronunciarse y aclarar el panorama de su vida sentimental. El empresario sorprendió al confirmar que mantiene “salidas” con la veterinaria María Pía Vallejos, marcando así distancia de los rumores que lo vinculaban nuevamente con la madre de sus hijos. Este anuncio llega en un contexto de gran exposición mediática, luego de que fuera captado en diferentes ocasiones tanto con su aún esposa como con la joven profesional, incluyendo viajes y encuentros que generaron todo tipo de interpretaciones. Frente a ello, Salcedo optó por dar su versión y dejar en claro que, aunque se encuentra abierto a conocer a alguien, no tiene intención de apresurar una relación formal, apostando más bien por avanzar con cautela en esta nueva etapa de su vida personal, mientras enfrenta un proceso de separación que aún conserva un fuerte componente emocional.

¿QUÉ DIJO GUSTAVO SALCEDO SOBRE SU RELACIÓN CON MARÍA PÍA VALLEJOS?

Gustavo Salcedo reconoció abiertamente que mantiene un vínculo cercano con María Pía Vallejos, aunque evitó definirlo como una relación formal. El empresario explicó que ambos están en una etapa inicial y prefieren avanzar con calma, sin presiones. “He tenido la suerte de conocer a María Pía. Todo en su momento, la verdad que no hay que apurar las cosas y ver qué pasa”, declaró para ‘Amor y Fuego’, dejando claro que su postura es ir paso a paso.

Además, resaltó que existe interés mutuo, pero que todavía no han decidido formalizar. “No tenemos una relación formal, como ella misma lo ha dicho, somos amigos, hemos estado saliendo”, precisó, marcando distancia de cualquier etiqueta apresurada.

Gustavo Salcedo revela que sí sale con María Pía.

¿MARÍA PÍA VALLEJOS FUE EL MOTIVO DE LA RUPTURA EN EL MATRIMONIO DE GUSRTACO SALCEDO Y MAJU MANTILLA?

El empresario fue enfático en descartar cualquier acto de infidelidad durante su relación con Maju Mantilla. Según explicó, su acercamiento con María Pía Vallejos ocurrió después de haber puesto fin a su matrimonio. “Tampoco es una situación de que ella se haya metido en la relación, porque no es”, aseguró, intentando dejar en claro que no hubo terceros involucrados en su ruptura.

Asimismo, detalló que conoce a la veterinaria desde el 2024, pero que recién tras su separación decidió darse una nueva oportunidad en el plano sentimental. “Cuando hemos terminado con Maju… ha pasado más de un año y después he empezado a salir con María Pía”, afirmó, subrayando que actuó con respeto hacia su relación pasada.

¿POR QUÉ FUE VISTO CON MAJU MANTILLA SI YA ESTÁ EN OTRA ETAPA?

Las imágenes de Gustavo Salcedo junto a Maju Mantilla en viajes recientes generaron rumores de reconciliación, pero él mismo se encargó de descartarlos. “Simplemente yo estoy separado de Maju hace ya un año aproximadamente, y conozco a alguna otra persona que hay interés mutuo, pero eso no quiere decir que seamos pareja”, explicó, enfatizando que su cercanía responde a la historia que comparten.

En este sentido, reconoció que el vínculo emocional no desaparece de inmediato. “Evidentemente hay tantos años en nuestra relación que tiene un peso importante, hay mucho amor entre los dos”, comentó. Sin embargo, dejó claro que eso no implica retomar la relación, según informa el diario La República.

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