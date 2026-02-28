Christian Cueva y Pamela Franco continúan acaparando las principales portadas de los medios de espectáculos, no precisamente por algún proyecto personal, sino por compartir una imagen en sus redes sociales que originó una serie de reacciones entre los internautas. A pesar de su corta relación oficial, la pareja no ha dejado de evidenciar la complicidad y el cariño que se profesan, al punto de que la cantante de cumbia lo comparó con el reconocido actor Leonardo DiCaprio, ganador de numerosos premios en la industria cinematográfica. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

PAMELA FRANCO LLAMA LEONARDO DICAPRIO A CHRISTIAN CUEVA EN SUS REDES SOCIALES

A través de sus historias de Instagram, Pamela Franco mostró que se sumó al trend de TikTok “Challenge cállate” junto a su pareja, Christian Cueva, en el que deben pronunciar esa palabra adoptando distintas actitudes, como molestia, decepción, coquetería y tristeza. Entre risas y mucha complicidad, ambos evidenciaron lo bien que la pasan en sus tiempos libres. De hecho, la intérprete de ‘Dile la verdad’ no dudó en tomar una foto al futbolista mientras posaba al lado de una puerta. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fue el peculiar apodo que la cantante de cumbia le dedicó a ‘Cuevita’ en sus redes sociales junto al tema musical ‘Quién es ese hombre’: “Jajaja, mi Leonardo DiCaprio de Huamachuco”.

¿POR QUÉ CHRISTIAN CUEVA AMENAZÓ A ‘LA MACKYNA’?

El pasado 27 de diciembre, Christian Cueva y Pamela Franco anunciaron con bombos y platillos el lanzamiento de su nuevo tema “El perro del hortelano”, donde recrean el polémico yape de S/ 280 que el futbolista le habría enviado a la chimbotana cuando aún no eran pareja. Sin duda, esto generó una serie de comentarios no solo en las redes sociales, sino también en los medios de espectáculos. De hecho, Mack Songhurst, conocido como ‘La Mackyna’, abordó este tema junto a sus compañeros del pódcast ‘Chimi Churri’, lo que habría provocado que el intérprete de el “Cervecero” lo llamara para amenazarlo e insultarlo. Según las pruebas presentadas en su programa por el exintegrante de ‘La casa de la comedia’, el flamante jale de Juan Pablo II lo habría llamado hasta en seis oportunidades para exigirle que detenga los comentarios que él y su enamorada, Norka Ascue, realizan sobre su vida privada.

“Aló, te habla Cueva, compare. ¿Cuál es tu problema conmigo y con mi mujer ah? Dime de una vez nomás para solucionarlo rápido contigo. Conc**** reconc****. ¿Qué fácil para ti hablar no? Ahorita voy a sacar todos los videos de tu mujer, conc****. No te he denunciado, no le he denunciado a tu mujer porque pierdo el tiempo (...) yo pensaba que tú como hombre vas a parchar", se escucha al volante nacional. Frente a esta nueva polémica, ‘La Mackyna’ no se quedó callado y tomó acciones legales luego de la intimidadora llamada de ‘Aladino’, por lo que acudió a la comisaría de San Luis para poner la denuncia respectiva y solicitar garantías para su vida.