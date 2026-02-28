Por Redacción EC

Christian Cueva y Pamela Franco continúan acaparando las principales portadas de los medios de espectáculos, no precisamente por algún proyecto personal, sino por compartir una imagen en sus redes sociales que originó una serie de reacciones entre los internautas. A pesar de su corta relación oficial, la pareja no ha dejado de evidenciar la complicidad y el cariño que se profesan, al punto de que la cantante de cumbia lo comparó con el reconocido actor Leonardo DiCaprio, ganador de numerosos premios en la industria cinematográfica. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.