El actor André Silva volvió a convertirse en tema de conversación luego de reaparecer públicamente en un evento teatral y ser consultado sobre los rumores del fin de su matrimonio con Adriana Álvarez. Aunque el intérprete intentó enfocarse únicamente en sus proyectos artísticos, la insistencia de la prensa por confirmar el distanciamiento de la hija de la productora Michelle Alexander terminó generando un momento incómodo frente a cámaras. A pesar de que el artista no ha dado una respuesta definitiva, su actitud reservada ha dejado más dudas que certezas entre sus seguidores, quienes analizan cada uno de sus movimientos en busca de una confirmación. Entre palabras poco claras, el actor enfrenta hoy la atención de la prensa sobre la situación real de su relación. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO ANDRÉ SILVA SOBRE EL APARENTE FIN DE SU RELACIÓN?

Frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que buscaban una confirmación oficial, el actor optó por una postura defensiva que evitó desmentir o ratificar directamente el quiebre. Ante las preguntas sobre su vínculo con Adriana Álvarez, Silva se limitó a marcar una frontera infranqueable entre su oficio y su privacidad: “No voy a hablar de mi familia, he venido a hablar del teatro, hermano. No hablaré de mi familia”.

Esa actitud, cargada de reserva y cierta incomodidad, no ha hecho más que alimentar las sospechas de la prensa, que interpreta su silencio como una señal de que el matrimonio estaría atravesando, efectivamente, sus horas más difíciles.

¿CUÁL FUE EL HECHO QUE DIO PIE A LAS ESPECULACIONES SOBRE SU SEPARACIÓN?

Las alarmas sobre esta posible separación se encendieron inicialmente tras una publicación del actor en sus plataformas digitales, donde compartía una reflexión sobre una nueva dinámica en su hogar. En dicho texto, Silva mencionaba que su núcleo cercano había iniciado un proceso de transformación: “Hace ya varios meses como familia, empezamos a transitar una etapa distinta. De esas que cambian muchas cosas”.

Si bien el mensaje no utiliza la palabra “separación”, el énfasis puesto en que él y la madre de su hijo estarían en “caminos distintos” para velar por el bienestar del menor ha sido tomado por muchos como el anuncio encubierto de un quiebre: “Mami y papi siempre vamos a estar para ti. De maneras distintas, en caminos distintos quizá, pero con el mismo amor infinito”.

¿CÓMO REACCIONÓ MICHELLE ALEXANDER ANTE LA POSIBLE CRISIS DE SU HIJA?

La reconocida productora Michelle Alexander, quien mantiene una relación profesional constante con Silva, no fue ajena a los cuestionamientos sobre la supuesta ruptura. Al ser consultada sobre cómo el actor está manejando la exposición de sus problemas personales y los rumores de “ampays”, la realizadora fue enfática en que la atención mediática es parte del juego.

Sin entrar en detalles sobre la situación sentimental de su hija, Alexander sugirió que Silva debe afrontar la situación con naturalidad: “Un actor de formación, por más de que no quiera o no le guste estar en boca de todos y estar en la farándula, es parte del medio y tiene que estar acostumbrado a eso”. Con estas palabras, la productora parece restarle drama a la atención pública, mientras el estado legal de la pareja sigue siendo un misterio, según informa Infobae.

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