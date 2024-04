El vóley peruano tuvo su gran instante de plenitud a lo largo de la historia entre los 80 y 90, época en la cual pudo lograrse medalla de plata tras llegar a la final de los recordados Juegos Olímpicos donde destacaron emblemáticas e icónicas jugadoras que luego cosecharon más éxitos como entrenadoras. Tal es el caso de Natalia Málaga quien en 2012 fue la mujer más influyente del país, pero nunca antes había revelado tantos detalles íntimos acerca de la vida en matrimonio que tuvo junto a Gustavo Zevallos, exgerente deportivo de Alianza Lima y padre de su única hija. Al respecto, y hablando sobre romances, la laureada figura pública se atrevió a confesarle a Cecilia Tait cómo es que terminaron divorciándose, y de qué manera supo sobrellevarlo.

LA EMOTIVA CONFESIÓN REVELADA POR NATALIA MÁLAGA A CECILIA TAIT ACERCA DEL MATRIMONIO QUE TUVO CON GUSTAVO ZEVALLOS

De carácter fuerte, aguerrido y muchas veces criticado sobre todo cuando dirigió a las selecciones juveniles de Perú, la figura de Natalia Málaga representa a una de las deportistas que mayor aceptación tiene en el país producto de sus logros como voleybolista y también forma de ser, pero muy pocos conocen el verdadero rostro de una persona que se casó con Gustavo Zevallos y fruto de esa unión matrimonial nació una niña de hoy 27 años.

Con 60 cumplidos el último 26 de enero, la exesposa del recordado gerente deportivo de Alianza Lima durante 5 años, reapareció públicamente para dialogar con su amiga y excompañera en Seúl 88, Cecilia Tait, y expresarse más allá del personaje muchas veces controversial que puso en evidencia sobre todo durante su etapa como entrenadora.

A través de ‘La Tait’ vía YouTube, Natalia Málaga habló a profundidad sobre diversos temas vinculados al ámbito privado e íntimo, confesando en principio, y acerca del término de la vida conyugal con Gustavo Zevallos, que “hay momentos buenos y momentos malos”.

“La época pasa, y todo pasa”, indicó la considerada mujer peruana más influyente del 2012, acerca de lo que significó su separación del también exfutbolista profesional aunque sin ahondar demasiado en los motivos ni las razones que conllevaron al rompimiento definitivo y posterior divorcio.

Precisamente y con respecto a la ruptura, Natalia Málaga comentó muy a su estilo que “casi todas (las voleibolistas) estamos divorciadas”, mientras Cecilia Tait le manifestaba que a ella a partir de entonces le “tienen miedo”, y en general los hombres las perciben como “inalcanzables” por su propia fama.

¿NATALIA MÁLAGA VOLVIÓ A ENAMORARSE TRAS DIVORCIARSE DE GUSTAVO ZEVALLOS? ESTO LE DIJO A CECILIA TAIT

El diálogo protagonizado por Natalia Málaga como primera invitada de ‘La Tait’ y la propia Cecilia, ha generado buena aceptación en redes sociales ya que en más de 1 hora de conversación, las confesiones no faltaron acerca de su fallido matrimonio con Gustavo Zevallos, y la posibilidad de volverse a enamorar tras el mediático rompimiento.

“Siendo todo lo que somos, a veces la gente se enamora del peor”, reflexiona acerca del amor en sí, y sentencia su postura, revelando que después de la ruptura, se le ha hecho difícil encontrar pareja o enamorarse de alguien otra vez sinceramente.

Natalia Málaga asegura encontrarse en condición de soltera en la actualidad porque “no se me cruza o no se me presenta la persona con la que me gustaría estar de pareja”, reconociendo que el motivo principal sobre el tiempo transcurrido sin un hombre al lado radica en que “no tengo tiempo para salir a sitios a hacer vida social, no estoy de pesca ni de cacería”.

QUÉ OPINA NATALIA MÁLAGA SOBRE LOS RUMORES QUE LA VINCULAN CON EVA AYLLÓN

Desde hace algunos años con mayor frecuencia, la prensa e internautas han empezado a especular sobre las verdaderas razones detrás de la cercanía entre Natalia Málaga y Eva Ayllón, deslizando la posibilidad de un romance.

Tanto se ha hablado y escrito sobre ambas que era inevitable obviar el asunto, siendo uno de los temas abordados por Cecilia en ‘La Tait’ vía YouTube, y contestado de manera tajante por la medallista olímpica en Seúl 88.

“Que hablen lo que se les dé la gana, pero que no juzguen si no saben la vida de nadie”, enfatizó Natalia Málaga acerca de los comentarios referidos al presunto noviazgo que tendría con Eva Ayllón y calificó como “morbosos”.

Finalmente, la extrovertida entrenadora de vóley femenino en Perú dio carta libre para que sigan “alucinando” y especulando mientras la ven también junto a Leyla Chihuán, por ejemplo, y/o emitiendo opiniones por las cuales ella no saldrá a brindar explicaciones de algún tipo.