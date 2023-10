La exvoleibolista y entrenadora Natalia Málaga se animó a dirigirse a los futbolistas que son ‘ampayados’ por los programas de espectáculos en situaciones de fiestas o amoríos, haciendo que se hable más de ellos por lo que hacen fuera que dentro de las canchas.

No es un secreto que en el fútbol peruano predomina la indisciplinas y en la actualidad no son pocos los jugadores que se involucran en situaciones comprometedoras. Por esta razón es que los contenidos de farándula se encuentran pendientes de lo que sucede con ellos.

¿QUÉ DIJO NATALIA MÁLAGA SOBRE LOS ‘AMPAYS’ DE LOS FUTBOLISTAS PERUANOS?

En una entrevista para el canal de YouTube de Verónica Linares, Natalia Málaga habló duramente de los futbolistas que son protagonistas de alguna borrachera, cita nocturna o infidelidad. “Son brutos pues, porque deberían de cuidar su imagen. Muchos son ejemplos para chiquillos que quieren dedicarse a lo mismo. Entonces, creen que como juegan fútbol y ganan billete, pueden hacer lo que les da la gana”, expresó la subcampeona olímpica.

A pesar de la crítica, Natalia también mostró su comprensión hacia aquellos deportistas que se encuentran en este tipo de situaciones y les recomendó que no expongan sus vidas privadas, y si los sorprenden, que afronten las consecuencias como adultos.

“Hay que ser bruto. Yo si me ventilo con un marido que no es mío, lo hago en un lugar de cuatro paredes y chau. Pero ahora con los telefonitos, las redes, las cámaras y los programas que te persiguen, entonces mejor no salgas”, agregó la también entrenadora.

Continuando con su idea, Málaga manifestó que no veía mal que un futbolista tome un trago socialmente, pero lo que no concebía era que se metan una ‘bomba’ en público, debido a que los jugadores ya son imagen. “Si estás en concentración, te tomas tu cerveza en tu cuarto, pero que nadie te vea y tampoco te emborraches pues. Hay códigos de responsabilidad”, sostuvo.

¿CÓMO LA SELECCIÓN PERUANA DE VÓLEY MANEJABA ESTAS SITUACIONES CON LAS JUGADORAS?

Natalia Málaga formó parte de la época dorada del voleibol peruano, por lo que es una voz autorizada para hablar sobre lo que es el deporte de alto rendimiento. Durante su conversación Verónica Linares, Málaga recordó que en su etapa como voleibolista, los entrenamientos eran rigurosos y estrictos; sin embargo, también aprovechaban para compartir momentos sociales sin dejar de lado el compromiso con el plantel.

“Nos quedábamos hasta las 3 o 4 de la mañana, pero al día siguiente teníamos que levantarnos a las 8 y a las 8 estábamos ahí tal cual, justificando la cagad... de lo que no habíamos dormido el día anterior”, reveló Málaga, quien también agregó que nadie podía demostrar cansancio en el entrenamiento y que ellas mismas manejaban esos aspectos. “Hasta para las juergas tienes que estar bien preparada físicamente”, comentó.

La medallista olímpica enfatizó que ir a reuniones sociales no es un acto de indisciplina y menos aún cuando no hay excesos, y para culminar, resaltó que lo más importante es cuidar la imagen de deportista. “Si eres una persona pública, un atleta reconocido o una persona famosa, todo el mundo te va a sacar el alma y si lo hacen, lo afrontas”, sentenció Natalia Málaga.