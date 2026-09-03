La modelo y conductora sorprendió al intervenir en el programa de su esposo para cuestionarlo por sus comentarios sobre las finanzas familiares. (Captura YouTube: Yako y el Loco)
La modelo y conductora sorprendió al intervenir en el programa de su esposo para cuestionarlo por sus comentarios sobre las finanzas familiares. (Captura YouTube: Yako y el Loco)
Por Redacción EC

La relación entre Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi volvió a quedar en el centro de la atención pública luego de un inesperado momento protagonizado durante una emisión de ‘Yaco y El Loco’. La modelo interrumpió el programa de su esposo para reclamarle por haber expuesto detalles relacionados con la economía que ambos manejan en casa. El episodio rápidamente generó comentarios en redes sociales y medios de espectáculos.