La relación entre Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi volvió a quedar en el centro de la atención pública luego de un inesperado momento protagonizado durante una emisión de ‘Yaco y El Loco’. La modelo interrumpió el programa de su esposo para reclamarle por haber expuesto detalles relacionados con la economía que ambos manejan en casa. El episodio rápidamente generó comentarios en redes sociales y medios de espectáculos.

¿Qué dijo Yaco Eskenazi sobre el dinero?

La controversia comenzó cuando Yaco Eskenazi habló en su programa sobre la manera en que él y Natalie Vértiz distribuyen determinados gastos familiares. Según sus declaraciones, ambos manejan algunas cuentas bajo un esquema de 50/50 e incluso mencionó que le había pedido a su esposa que le devolviera la mitad del sueldo de la nana. Sus comentarios fueron interpretados como una exposición innecesaria de asuntos privados de la pareja.

El tema tomó mayor repercusión después de que Magaly Medina cuestionara públicamente a Yaco por referirse a estos detalles económicos. Las críticas apuntaron especialmente a que el conductor hiciera públicos montos, deudas y responsabilidades financieras que corresponden a la vida privada de la pareja. A partir de allí, el asunto dejó de ser solamente una broma dentro del programa y terminó provocando la respuesta directa de Natalie.

Natalie Vértiz le puso un alto en pleno programa

La aparición de Natalie tomó por sorpresa al público. La exMiss Perú subió al escenario y dejó clara su molestia por la manera en que Yaco había hablado de sus finanzas. “¿Qué te pasa a ti? ¿Tú qué tienes que hablar de precios, de montos? ¿Qué tienes que hablar de mi economía?”, fue parte del reclamo que realizó frente a las cámaras.

Vértiz también dejó entender que no considera que exista un problema en que ambos tengan responsabilidades económicas dentro de su relación, pero cuestionó que esos detalles sean expuestos públicamente. En medio del intercambio, la modelo defendió su independencia y rechazó cualquier interpretación que pudiera presentar a su esposo como alguien que debe asumir solo las obligaciones económicas de la familia.

Una polémica que terminó frente a las cámaras

El episodio ocurre en una relación que lleva más de una década y que ambos han mostrado públicamente en distintas etapas de sus carreras. Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se casaron en julio de 2015 y tienen dos hijos. Precisamente por esa exposición constante, cualquier comentario sobre su vida familiar suele generar rápidamente reacciones entre sus seguidores.

Por ahora, el intercambio entre ambos ha sido presentado como una situación ocurrida dentro del propio espacio de entretenimiento de Yaco, aunque las declaraciones volvieron a abrir el debate sobre cuánto deben contar las figuras públicas acerca de su vida privada. Lo concreto es que Natalie dejó clara su posición: las cuentas, deudas y acuerdos económicos de una pareja no necesariamente tienen que convertirse en contenido para el público.