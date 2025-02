La modelo peruana Natalie Vértiz fue el centro de comentarios en redes sociales tras un polémico episodio que vivió junto a su hermana Mariana Vértiz. Ambas fueron captadas abandonando apresuradamente el concierto de Shakira el pasado lunes 17 de febrero en el Estadio Nacional, sorprendiendo a muchos asistentes. El video, compartido en TikTok por el usuario ‘Victor Ly’, muestra a la ex Miss Perú corriendo a toda prisa agarrada de la mano de su hermana mientras se topaba con algunos fanáticos durante su recorrido. Esta escena generó una ola de comentarios de internautas que desconocían el motivo detrás de su repentina salida y especularon al respecto.

¿QUÉ OPINIONES TUVIERON LAS PERSONAS EN RELACIÓN AL VIDEO DE NATALIE VÉRTIZ?

Luego de que las imágenes se viralizaran en TikTok, la reacción de los usuarios no se hizo esperar. Cientos de internautas cuestionaron la actitud de Natalie Vértiz, argumentando que podría haberse detenido unos segundos para interactuar con los seguidores que se acercaron a ella. La situación generó una ola de críticas en su contra, con comentarios irónicos y comparaciones con artistas de talla internacional.

Entre las opiniones más polémicas, algunos usuarios se preguntaban quién era realmente Natalie Vértiz, mientras que otros señalaban que ni siquiera Shakira, la estrella de la noche, tuvo un comportamiento similar. “Corre como si fuera una gran celebridad, ni Shakira hace eso”, mencionó un usuario, mientras que otro comentó: “Por qué esas personas corren tras ella, es alguien común y corriente”.

Algunas personas consideraron exagerada su reacción y no tardaron en evidenciarlo. “¿De quién se corre? Shakira tenía a medio Perú encima y se detuvo a saludar”, escribieron. Otros incluso bromearon, asegurando que Natalie parecía imitar a Karol G.

(Foto: Natalie Vértiz)

¿HUBO OPINIONES QUE DEFENDÍAN EL COMPORTAMIENTO DE NATALIE VÉRTIZ?

Por el contrario a las opiniones negativas, varios usuarios decidieron respaldar a Natalie Vértiz, señalando que su rápida salida del concierto no era un gesto de indiferencia, sino una precaución necesaria. Al tener en cuenta la hora y el lugar, era comprensible que quisiera abandonar el recinto lo antes posible. Además, resaltaron que tanto ella como su hermana estaban solas en una zona que podría representar un riesgo, por lo que su actitud respondía más a la seguridad que a una falta de cortesía con sus seguidores.

Algunas personas enfatizaron que, en situaciones como esa, cualquier mujer actuaría de la misma manera para evitar posibles incidentes. “Si corre es por seguridad, hay personas que se acumulan y acosan, creo que cualquiera le daría miedo”, opinó un usuario.

Otros destacaron que muchas de las críticas no tomaban en cuenta el contexto: “A los que critican, no se ponen a pensar que son dos mujeres solas a altas horas de la noche con miedo a que les pase algo”. También hubo quienes señalaron que quedarse podría haber complicado más la situación: “Porque si se queda, se acercan más personas y son dos mujeres, solas, de noche” y “La gente no tiene educación, están las dos solas. Imagínate que la gente se les amontone” fueron algunos de los comentarios a favor de ella.

En general, estos comentarios resaltaron la importancia de priorizar la seguridad, según recoge el diario La República.