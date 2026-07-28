Por Redacción EC

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se han convertido en una de las parejas más sólidas y queridas en la farándula peruana. Ambos se conocieron en 2013 durante su participación en el programa ‘Esto es guerra’ y, poco después, inició una relación sentimental. Tras el nacimiento de su hijo Liam, contrajeron matrimonio en 2015 en una boda televisada que captó la atención del público. Sin embargo, en plena celebración por sus 11 años de matrimonio, la modelo peruana reveló que tuvo una pequeña discusión con el padre de sus hijos debido a un detalle que pasó desapercibido. Ante ello, el conductor de televisión contó cómo logró superar ese difícil momento y fortalecer su relación para que el amor prevaleciera. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.