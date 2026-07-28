Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se han convertido en una de las parejas más sólidas y queridas en la farándula peruana. Ambos se conocieron en 2013 durante su participación en el programa ‘Esto es guerra’ y, poco después, inició una relación sentimental. Tras el nacimiento de su hijo Liam, contrajeron matrimonio en 2015 en una boda televisada que captó la atención del público. Sin embargo, en plena celebración por sus 11 años de matrimonio, la modelo peruana reveló que tuvo una pequeña discusión con el padre de sus hijos debido a un detalle que pasó desapercibido. Ante ello, el conductor de televisión contó cómo logró superar ese difícil momento y fortalecer su relación para que el amor prevaleciera. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

NATALIE VÉRTIZ REVELA DISCUSIÓN CON YACO ESKENAZI EN MEDIO DE SU CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO

En una edición de ‘Magaly TV La Firme’, Natalie Vértiz estuvo contando detalles sobre su negocio y los proyectos laborales que enfrenta en la actualidad. Sin embargo, no fue ajena a las preguntas sobre la relación que ha construido junto a su esposo, Yaco Eskenazi, a lo largo de estos 11 años de matrimonio. En ese contexto, la empresaria peruana reveló que recientemente atravesó una fuerte discusión con el padre de sus hijos durante la celebración de su aniversario de bodas, debido a que él no le dedicó un mensaje especial por la ocasión. “Me gustan los detalles, siempre y cuando también entiendas cuál es mi lenguaje del amor. Y el lenguaje del amor que yo tengo es que tú realmente demuestres, grites a los cuatro vientos cuánto me amas, cuánto me admiras”, dijo.

Por su parte, Eskenazi intervino en la entrevista y argumentó que trató de revertir esta anecdótica situación alquilando un espacio en un lujoso hotel de Lima. Asimismo, dejó en claro que no vive este tipo de celebraciones con la misma intensidad que su esposa. No obstante, aprovechó el festejo por un nuevo aniversario del salón de belleza de la empresaria para resaltar sus cualidades. “Yo tengo que perseguir y hacer todos los méritos para que ella me quiera nuevamente. Entonces tuve que alquilar una vista a Lima para que cene. El año pasado fueron los 10 años, ya los 11 (años), tampoco va a estar celebrando todos los años. Eres una empresaria, una capa, una mamá. De verdad que estoy orgulloso y feliz y por eso estoy acá”, sostuvo.

¿QUÉ MENSAJE DEDICÓ NATALIE VÉRTIZ A YACO ESKENAZI TRAS SU ANIVERSARIO DE BODAS?

En medio de las celebraciones por los 11 años de casados, Natalie Vértiz compartió con sus seguidores una tierna publicación en sus redes sociales en la que expresa todo su amor y respeto que siente por su esposo, Yaco Eskenazi, durante todo este tiempo. Sin embargo, también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la importancia de construir y mantener un matrimonio sólido, especialmente frente a las dificultades y desafíos que pueden surgir a lo largo de la vida. Frente a este importante fecha, la modelo peruana compartió una serie de fotografías junto al padre de sus hijos y reveló los consejos que considera fundamentales para mantener un vínculo inquebrantable y hacer que el amor perdure con el paso de los años: