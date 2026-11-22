El periodista argentino Nelson Castro volvió a pronunciarse públicamente sobre la polémica que generaron sus comentarios durante la cobertura de la visita del papa León XIV a Perú. Sus descripciones sobre las calles, la limpieza y las viviendas de Chiclayo provocaron numerosos cuestionamientos de autoridades, periodistas peruanos y usuarios de redes sociales. Sin embargo, tras regresar a su país, el conductor defendió sus expresiones y aseguró que no tiene motivos para ofrecer disculpas ni modificar lo que dijo. Incluso, respondió directamente al alcalde de Chiclayo y se refirió a los insultos que recibió en internet durante los últimos días. A continuación, te contamos qué respondió el periodista argentino y cuáles fueron sus principales declaraciones tras la controversia.

¿QUÉ DIJO NELSON CASTRO SOBRE LAS CRÍTICAS QUE RECIBIÓ EN PERÚ?

Durante su intervención en Radio Rivadavia, Nelson Castro dejó en claro que mantiene sus declaraciones sobre Chiclayo y que no considera necesario realizar alguna rectificación.

El periodista recordó que sus comentarios surgieron mientras mostraba diferentes sectores de la ciudad durante la transmisión de TN, especialmente los alrededores de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Una de las expresiones que provocó mayor rechazo fue el término “mugre”, además de sus referencias a las calles sin pavimentar y las viviendas inconclusas.

Frente a los cuestionamientos, explicó que su labor consiste en describir lo que observa, incluso cuando se trata de situaciones poco favorables. “Lamentablemente, no hay palabras lindas para describir realidades feas. Nuestro trabajo es mostrar esta realidad”, sostuvo.

También aseguró que está acostumbrado a recibir opiniones contrarias y que no le incomoda ser cuestionado por su trabajo, según recoge el diario La Nación.

¿QUÉ MENSAJE LE ENVIÓ AL ALCALDE DE CHICLAYO TRAS SUS CUESTIONAMIENTOS?

Elber Requejo, alcalde de Chiclayo, fue una de las autoridades que criticó duramente al comunicador argentino por sus comentarios sobre la ciudad. Ante esta reacción, Castro aprovechó su descargo para responderle directamente y cuestionar que la atención se concentre en sus palabras en lugar de los problemas que describió durante su cobertura.

“Es más fácil enojarse conmigo que arreglar la calle”, expresó el periodista, en alusión a los reclamos del burgomaestre. Con esta declaración, volvió a defender sus observaciones y ratificó que no considera que haya cometido un error al mostrar las condiciones de determinados sectores de la localidad.

¿QUÉ OPINÓ SOBRE LOS INSULTOS Y LAS CRÍTICAS EN LAS REDES SOCIALES?

El conductor también se refirió a los mensajes ofensivos que recibió después de su cobertura. Aunque reconoció que cualquier persona puede cuestionar sus declaraciones, manifestó que existe una diferencia entre expresar una opinión y recurrir a ataques personales.

“Ni ofensas, ni calumnias, ni nada por el estilo, porque ese barro no me interesa”, afirmó. Asimismo, señaló que las redes sociales se han convertido en espacios donde los cuestionamientos muchas veces incluyen agravios.

Finalmente, Castro reiteró su defensa de la libertad de expresión y sostuvo que no pretende limitar las opiniones de quienes lo critican. Consideró que, al ser una figura pública que también cuestiona a otras personas, debe aceptar que sus propias declaraciones estén expuestas al debate.

🔴 "NO TENGO NADA QUE RECTIFICAR NI ACLARAR" 👉 Nelson Castro (@nelsonalcastro ) salió al cruce de los cuestionamientos recibidos y defendió su postura. El conductor de Vamos Rivadavia, que realizó la cobertura en Perú sobre Chiclayo, la pobreza y la figura del papa León XIV, aseguró que no tiene motivos para disculparse y que, si hubiera cometido un error, habría sido el primero en reconocerlo. ⚠️ "Yo defiendo a los que me critican", afirmó, reivindicando la libertad de expresión incluso frente a quienes lo cuestionan. Y dejó una definición contundente sobre los ataques en redes sociales: "Ese barro no me interesa". — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) November 20, 2026

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