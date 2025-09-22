Néstor Villanueva se presentó en “El Valor de la Verdad” y sorprendió a más de uno al revelar detalles íntimos sobre su matrimonio con Florcita Polo. El cantante recordó cómo una aparente discusión sin importancia marcó el inicio de una crisis que, poco a poco, acabó con la relación que mantuvo con la hija de Susy Díaz.
De acuerdo con el artista, lo que comenzó como un simple malentendido terminó creciendo hasta llegar a la televisión nacional y derivar en su divorcio. A continuación, te contamos qué dijo.
¿QUÉ REVELÓ NÉSTOR VILLANUEVA?
El artista confesó que todo se inició cuando una mascota ensució un mueble de su hogar, lo que generó una fuerte discusión con Florcita. Para Villanueva, ese episodio fue el punto de quiebre: “Yo pienso que fue por el perro, porque en ese tiempo nosotros nos llegamos a pelear y divorciar y se inicia por el perro. Desde ahí inicia”.
¿POR QUÉ EL PROBLEMA LLEGÓ A LA TELEVISIÓN?
Después de aquel enfrentamiento en casa, Florcita Polo contó en televisión que estaba atravesando problemas matrimoniales, lo que provocó que Villanueva también respondiera públicamente. Él mismo relató que esta exposición mediática terminó por dañar aún más la relación: “Tras ese primer desacuerdo, ella salió a contar en televisión que estábamos en crisis y eso me llevó a responder en las pantallas. Ese cruce fue lo que hizo que nos separáramos”.
¿QUÉ DIJO NÉSTOR SOBRE SU RESPONSABILIDAD EN EL DIVORCIO?
En un inicio, el cantante insistió en que él siempre fue una persona tranquila y evitó reconocer sus errores. Sin embargo, frente a los comentarios de su sobrina y de Beto Ortiz, terminó aceptando que también tuvo parte de culpa en la ruptura. Pese a ello, aseguró que luchó por salvar su familia: “Yo inclusive, hasta el último luché por mi matrimonio porque yo quería conservar mi matrimonio, mis hijos, mi familia. Yo luché”.
¿QUÉ PREGUNTAS RESPONDIÓ NÉSTOR VILLANUEVA EN “EL VALOR DE LA VERDAD”?
El artista se presentó en ‘El Valor de la Verdad’ y respondió un total de 18 preguntas, llevándose 20 mil soles.
- ¿Te arrepientes de haberle sido infiel a Flor? | No.
- ¿Crees que Flor utiliza a tus hijos en tu contra? | Sí.
- ¿Néstor te han impedido ver a tus hijos desde hace tres años? | Sí.
- ¿Tuviste relaciones sexuales con una fan? | Sí.
- ¿Investigó Susy Díaz si tenías otra familia? | Sí.
- ¿Manipula Susy a Flor? | Sí.
- ¿Sufrió tu padre de parálisis facial por las acusaciones de Susy? | Sí.
- ¿Néstor te prestó dinero Susy? | Sí.
- ¿Te ofrecieron 5 mil soles para que cantes en boxer? | Sí.
- ¿Eras mantenido por tu esposa Flor? | Sí.
- ¿Se llevaban mal con Susy en el inicio de tu relación con Flor? | Sí.
- ¿Te sentiste humillado en televisión nacional? | Sí.
- ¿Parchaste a Andy V? | Sí.
- ¿Te han chantajeado con videos sexuales? | Sí.
- ¿Te sembró Toñizonte? | Sí.
- ¿Néstor lloras por no ver a tus hijos? | Sí.
- ¿Sigues amando a Flor? | No.
- ¿Néstor en algún momento golpeaste a Flor? Esta pregunta fue interrumpida por el botón rojo y fue cambiada por la siguiente interrogante: ¿Has tratado de suicidarte? Sí.