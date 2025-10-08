El streamer peruano Arturo Manuel Fernández Ocampo, popularmente conocido como Neutro, volvió a estar en el centro de la polémica luego de lanzar fuertes comentarios contra la conductora Magaly Medina durante una transmisión en vivo desde República Dominicana.

El creador de contenido se encontraba conversando con un grupo de personas cuando, visiblemente molesto, calificó a la presentadora con duros términos que no pasaron desapercibidos en redes sociales. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO NEUTRO SOBRE MAGALY MEDINA?

Durante una charla informal transmitida en vivo, Neutro no pudo contener su enojo y terminó refiriéndose a Magaly Medina con palabras subidas de tono. El streamer aseguró que la periodista “disfruta del chisme” y que “te graba todo lo que haces”. Acto seguido, lanzó una frase que causó revuelo: “Es una mier... (...) En pocas palabras, esa es Magaly. Ha ido hasta presa por difamación”.

Mientras él hablaba, las personas que lo acompañaban intentaron bajarle el tono a sus comentarios, pero el joven insistió en sus críticas hacia la conductora de ATV. Una de las presentes incluso le recordó que parte de su popularidad se debía a la cobertura que Magaly le había dado en su programa. Ante esto, Neutro respondió con ironía: “Es que mujeres unidas jamás…”, dejando claro que no se retractaría de lo dicho.

¿QUÉ HA DICHO MAGALY MEDINA SOBRE NEUTRO?

El enfrentamiento de Neutro con Medina no surgió de la nada. Días antes de este incidente, Magaly Medina ya había cuestionado duramente la conducta del streamer, a quien calificó de “desubicado” luego de que fuera detenido por la policía de República Dominicana. Según imágenes difundidas en redes, Neutro habría sido intervenido por manejar sin los documentos correspondientes, situación que la periodista no dudó en comentar en su programa.

La presentadora recordó además que el joven peruano, de apenas 20 años, suele protagonizar episodios polémicos en sus transmisiones en vivo, lo que lo convierte en blanco frecuente de la prensa de espectáculos, según recoge el diario La República.

¿QUÉ POLÉMICAS HA EXPERIMENTADO NEUTRO CON MAYRA GOÑI?

La actriz y cantante mantiene una relación con Neutro que, pese a sus intentos por mantenerla en reserva, ha estado llena de episodios mediáticos. Ambos fueron ampayados besándose a la salida de una discoteca y luego protagonizaron una discusión en Lince, momentos que fueron captados por programas de espectáculos.

A lo largo de su relación, se les ha visto compartir viajes, transmisiones en vivo y gestos románticos, como el regalo de unas zapatillas de lujo que Mayra le hizo durante un viaje a Tarapoto. Pese a que en algún momento ella aseguró que “era muy joven para mí”, hoy ambos confirman un vínculo de casi un año, que continúa generando titulares en la farándula local.