Por Redacción EC

Lo que parecía el comienzo de una nueva etapa terminó tomando un rumbo inesperado. Hace apenas unas semanas, Vinicius Junior y Virginia Fonseca compartían con sus seguidores una noticia que alimentó las ilusiones de quienes seguían de cerca su historia de amor: habían decidido comprometerse. Los anillos, la fotografía juntos y la música de fondo parecían anunciar un futuro compartido. Sin embargo, aquella imagen de felicidad ha quedado atrás. El futbolista del Real Madrid y la influencer brasileña pusieron fin a su relación, según confirmó el equipo de la creadora de contenido a CNN Brasil. La noticia sorprendió a sus seguidores, especialmente porque llegó cuando todavía resonaba el anuncio de su compromiso y comenzaban a imaginarse los planes de boda de la pareja.