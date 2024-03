Nicola Porcella continúa cosechando éxitos y ganando seguidores en México luego de su participación en “La Casa de los Famosos México”. Además de convertirse en conductor del programa “¡Qué buena hora!”, actuar en la telenovela “El amor no tiene receta” e inaugurar su restaurante en la Ciudad de México, el influencer ha sido invitado constantemente en distintos programas de televisión.

En esta línea, el influencer fue invitado recientemente, junto a su amiga Wendy Guevara, al programa “Haz Match” del canal de YouTube “Tinder Latam”, donde no se guardó nada y reveló que tuvo una relación muy tóxica, en el cual descubrió que le fueron infiel y, por consiguiente, hizo lo mismo. A continuación, te contamos qué fue lo que dijo.

¿CÓMO SE ENTERÓ NICOLA PORCELLA QUE LE FUERON INFIEL?

Mientras conversaba con la conductora del programa digital, Ana Sáenz, el chico reality recordó una historia de 2015, en donde su amigo, el Zorro ‘Zupe’, le contó que encontró a su expareja, cuyo nombre no fue revelado, siéndole infiel.

“Él me llamó y me dijo: “Nicola, yo la fui a buscar a un lugar que tenía albercas (piscinas) y ella había tomado mucho. Nicola, yo no te quiero mentir. Entré al cuarto de uno de esos bungalows y la encontré echada en la cama sin ropa con alguien’”, relató el influencer.

Inmediatamente, Wendy Guevara comenzó a vacilar a Nicola al señalar que vio la foto del amante y asegurar que era más guapo que Porcella. Inmediatamente, el chico reality refutó lo dicho por su amiga: “No era más guapo que yo. Era un chico normalito, pero no era feo. O sea guapo como yo no era”.

Posteriormente, el exparticipante de ‘Esto es Guerra’ indicó que como sabía que le fueron infiel, comenzó a hacer lo mismo y así ambos empezaron a tener una relación super tóxica. “Nos estábamos matando”, señaló.

Según los usuarios de las redes sociales, la expareja a la que se refería Nicola Porcella es Angie Arizaga. modelo peruana con quien sostuvo una relación sentimental durante aproximadamente 5 años, pero esto solo serían especulaciones ya que no ha sido confirmado por el propio influencer.

¿A QUÉ SE DEDICABA NICOLA PORCELLA ANTES DE HACERSE CONOCIDO EN MÉXICO?

El personaje peruano nació el 5 de febrero de 1998 en Lima, Perú. En sus inicios se dedicó al deporte profesional incursionando en el fútbol en el año 2006, donde debutó en el equipo de FBC Melgar. También jugó en Sport Boys del Callao, aunque no tuvo mucha suerte, por eso su carrera futbolística no prosperó.

Posteriormente, incursionó en el mundo del espectáculo televisivo, con pequeñas apariciones en programas de concurso. Su perseverancia hizo que en el año 2012 alcance la fama nacional en el reality show “Esto es Guerra”, donde se convirtió en uno de los personajes más aclamados por los fanáticos. A raíz de su destacada presencia en el programa de competencias, Nicola Porcella también fue considerado en programas y telenovelas peruanos.

Como parte de su objetivo para internacionalizar su carrera, el influencer recibió la invitación de participar del formato de “Guerreros 2020″. Posteriormente fue convocado para ser uno de los protagonistas en el reality show “La Casa de los Famosos México”, donde quedó en segundo lugar.

Su éxito en México le permitió recibir la propuesta laboral de ser uno de los conductores del programa “¡Qué buena hora!” de Unicable, además de tener la oportunidad de actuar en la telenovela mexicana “El amor no tiene receta” de Televisa-Univisión.

Actualmente se encuentra planificando nuevos proyectos personales. Uno de ellos se cumplió recientemente, que fue la apertura en Ciudad de México de su restaurante “Taypá”.