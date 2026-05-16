El actor y conductor peruano Nicola Porcella volvió a pronunciarse sobre las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera artística y reveló algunos de los momentos más complicados que enfrentó tras mudarse a México para buscar nuevas oportunidades laborales. Durante una reciente entrevista, el exchico reality aseguró que su crecimiento profesional no fue sencillo y estuvo marcado por sacrificios económicos, preparación constante y comentarios negativos que, lejos de frenarlo, terminaron motivándolo a seguir adelante. Asimismo, el artista habló sobre la percepción que muchas personas tienen acerca de su éxito en el extranjero y afirmó que detrás de cada logro hubo años de esfuerzo, disciplina y perseverancia. A continuación, te compartimos qué dijo sobre su trayectoria.

¿QUÉ DIJO NICOLA PORCELLA SOBRE SUS DETRACTORES?

El exchico reality señaló que ya se acostumbró a los cuestionamientos públicos y aseguró que rara vez ha escuchado comentarios positivos sobre su trabajo en el Perú. En conversación con el portal Malvina, el actor sostuvo que prefiere no esperar aprobación de quienes constantemente opinan sobre él.

“Lo que pasó, pasó. Yo, ya te he dicho, no espero nada bueno de que hablen de mí acá, la verdad, siempre lo he dicho. Nunca he escuchado nada bueno”, expresó el presentador, recordando las críticas de la actriz Jely Reátegui, quien en el pasado cuestionó sus capacidades actorales.

¿CÓMO FUERON LOS INICIOS DE NICOLA PORCELLA EN MÉXICO?

Porcella recordó que cuando llegó a México en 2020 atravesó una etapa complicada tanto en lo económico como en lo emocional. El conductor explicó que tuvo que esforzarse para adaptarse al medio artístico mexicano y que incluso hubo momentos en los que no tenía dinero suficiente para movilizarse o cubrir sus necesidades básicas. “La gente no sabe lo que es picar piedra, lo que es no tener para Uber, lo que es no tener qué comer”, comentó el artista al hablar sobre las dificultades que vivió durante sus primeros meses fuera del país.

¿QUÉ HIZO EL ACTOR PARA ABRIRSE CAMINO EN LA TELEVISIÓN MEXICANA?

El también actor contó que decidió capacitarse constantemente para mejorar su desempeño frente a cámaras y aumentar sus posibilidades laborales. Según explicó, ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde recibió talleres de actuación y aprendió a neutralizar su acento. “Estando en el CEA, aprendiendo neutro, estando en los talleres de actuación”, recordó Porcella sobre el proceso de formación que siguió para adaptarse a las exigencias del mercado mexicano, según recoge Infobae.

¿CÓMO TOMÓ NICOLA PORCELLA LAS CRÍTICAS SOBRE SU TALENTO?

El presentador peruano aseguró que los comentarios negativos terminaron impulsándolo a demostrar que podía consolidarse profesionalmente. “Si me hacen herida, pues siempre he tratado de salir adelante y demostrar que tengo la capacidad de hacerlo”, manifestó el artista, quien actualmente continúa desarrollando proyectos en la televisión mexicana.

Evitando cualquier tipo de confrontación o resentimiento, Porcella compartió una visión generosa sobre el éxito compartido en el espectáculo: “Trato de que si el sol sale para uno, sale para todos. No tengo temas con nadie”.

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