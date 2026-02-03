En las últimas horas, Nicola Porcella ha acaparado las portadas de las noticia en los medios de espectáculos, no precisamente por su carrera artística en México, sino por haber realizado un polémico comentario en las redes sociales en contra de Magaly Medina. Y es que, durante una una transmisión en vivo en la que interactuaba con Miguel Arce sobre nuevos proyectos televisivos, el exchico reality menospreció a la popular ‘Urraca’. Esto, sin duda, ha generado una serie de cuestionamientos y criticas de los seguidores hacia el actor. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

NICOLA PORCELLA MINIMIZA A MAGALY MEDINA EN UNA TRANSMISIÓN EN VIVO

En medio del estreno de “Esto sí es amor” este lunes 9 de febrero por la señal de ATV, Miguel Arce, conductor del novedoso programa, estuvo en una transmisión en vivo en TikTok con Nicola Porcella, a fin de comentar un poco más sobre el novedoso formato. En un inicio, Arce señaló que su espacio se emitirá en el ‘prime time’ del canal 9, por lo que comenzará antes del programa “Magaly TV La Firme”, lo que evidenció su preocupación por el rating que este le dejaría.

“Comenzamos más o menos a mediados de la próxima semana y el horario, ‘dicen las malas lenguas’, que vamos a iniciar antes que Magaly. Me va a caer con palo. Va a ser en el prime time de ATV”, dijo Arce. Por su parte, Porcella reaccionó al comentario de su amigo y sostuvo lo siguiente: “¿De quién? ¿Antes de quién? Me dices nombres que yo no sé que existen”. Esta expresión generó una serie de críticas contra el exparticipante de “La casa de los famosos”, pues muchos la consideraron un acto de arrogancia.

¿POR QUÉ WENDY GUEVARA AFIRMÓ QUE MAGALY MEDINA ESTÁ ENAMORADA DE NICOLA PORCELLA?

En 2023, Nicola Porcella tuvo la gran oportunidad de participar en “La Casa de los Famosos México”, donde se relacionó con diversas celebridades nacionales, entre ellas Wendy Guevara. Esta programa le dio la oportunidad de desarrollarse como artista, en la que formó parte de producciones como “El amor no tiene receta” y “Amanecer”, así como conducir un espacio en la televisión. Inclusive, el actor aseguró en una entrevista que “su sangre es mexicana”, ocasionando una nueva polémica en su vida por negar sus raíces peruanas. Por su parte, los medios peruanos y seguidores reaccionaron ante estas revelaciones, que sorprendieron a más de uno.

En tanto, Magaly Medina ha sido una de las más críticas con el trabajo de Porcella, cuestionando su desempeño en cada proyecto que ha realizado en el país azteca, así como el de su vida personal. Esto ha generado que su gran amiga y compañera, Wendy Guevara, no dude en referirse de la periodista, insinuando que esta estaría enamorada de él. “Yo ya hablé de la señora esta que siempre habla de Nicola. Está enamorada de Nicola. La señora esa de Perú que siempre toca temas de él, siempre ha estado enamorada de Nicola. Vive obsesionada y lo ama; yo creo que quiere con él. Dense cuenta. Está obsesionada con él. Todo lo que hace Nicola lo comenta. Cuando alguien me cae mal, mejor ni hablo de la persona”, dijo Wendy.