El reconocido actor peruano Nicola Porcella se vio envuelto en un incómodo episodio al ser acusado de irresponsable por no presentarse en México, donde estaba anunciado como invitado especial. ¿Qué es lo que pasó entre el ex chico reality y el hombre de negocios? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber al respecto.

LA HISTORIA DEL INCÓMODO MOMENTO QUE VIVIÓ NICOLA PORCELLA CON UN EMPRESARIO MEXICANO POR “LLEGAR TARDE A EVENTO”

Nicola Porcella enfrentó un incómodo momento cuando fue acusado de irresponsable por no presentarse en un evento en Mexicali, México, donde estaba anunciado como invitado especial.

El peruano, programado para el ‘Show de las Perdidas’, liderado por Wendy Guevara, dejó a sus fanáticas esperando hasta la madrugada del día siguiente. A pesar de que los organizadores afirmaban que Porcella estaba en camino, nunca llegó, generando la molestia del empresario del evento, quien responsabilizó al actor por su ausencia y exigió la devolución del dinero.

Nicola Porcella llegó finalmente al evento horas después, disculpándose y atribuyendo el retraso a problemas con su vuelo.

¿NICOLA PORCELLA TIENE PROBLEMAS EN MÉXICO?

Aunque Nicola Porcella se autodenomine el “Novio de México”, su popularidad no agradó a todos en ese país. Este es el caso del comunicador mexicano Gustavo Adolfo Infante, que criticó severamente al exintegrante de “Esto es guerra”.

Tras su éxito en el reality La casa de los famosos, el modelo peruano ha sido recibido por las televisiones de México y recientemente estrenó un nuevo programa junto con Wendy Guevara y otros integrantes del Team Infierno, grupo que formó durante su estadío en el programa de Telemundo.

En ese sentido, Nicola Porcella también se animó a grabar canciones a pedido de sus fanáticos, por lo que fue criticado por el comunicador Gustavo Adolfo Infante, quien lo llamó cínico y desvergonzado.

“Que desvergonzado este cuate, no, el cinismo todavía, voy a grabar una canción y no canto. Cómo vas a grabar algo, pero no cantas, ese es el grave problema de este proyecto, ninguno es actor y los ponen a actuar, no hay dirección”, expresó indignado el presentador de televisión.

Luego de eso, Infante resaltó que los proyectos nuevo de Porcella carecen de intervención profesional, ya que según Adolfo, no tienen dirección, guion o actuación.

“El cantante no es cantante y todavía el señor sale con el cinismo que nos va a ver la cara de idiota”, añadió Infante.

¿QUIÉN ES NICOLA PORCELLA, INTEGRANTE DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

Nicola Porcella, es actor, modelo y exfutbolista nacido en Perú. Él inicio su carrera como deportista profesional, logrando debutar en el equipo FBC Melgar de Arequipa. Luego formó parte del Sport Boys, en la categoría sub-17.

El peruano tomó la decisión de retirarse del deporte con el objetivo de estudiar aviación, pero no pudo finalizar su carrera ya que prefirió dedicarse a la televisión. En su natal Perú ha integrado varios programas de televisión, hasta que se fue a México donde participó en un reality de competencia.

Entre sus proyectos destaca Reto 4 elementos: Naturaleza Extrema, donde fue uno de los participantes favoritos del público. Por ahora, se encuentra enfocado en su carrera en redes sociales, pues en Instagram cuenta con más de dos millones de seguidores, y muchos fanáticos.