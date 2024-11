Nicole Zignago y su padre Gian Marco competirán este año en la 25ª edición de los Premios Latin Grammy con dos nominaciones cada uno. Mientras la joven artista se encuentra nominada a las categorías “Mejor álbum vocal pop” y “Mejor canción regional mexicana”, el cantautor compite por llevarse el premio a “Mejor álbum vocal pop tradicional” y a “Canción del año”.

A propósito de estas nominaciones, Nicole Zignago concedió recientemente una entrevista donde habló sobre cómo tanto ella como su padre recibieron la noticia. Además, se sinceró sobre su crecimiento como artista y cómo ha logrado construir su propia identidad musical, dejando atrás la presión de ser comparada constantemente con su famoso padre.

¿CÓMO TOMARON NICOLE ZIGNAGO Y GIAN MARCO LA NOTICIA DE QUE FUERON NOMINADOS A LOS LATIN GRAMMY 2024?

En diálogo con Infobae Perú, Nicole Zignago recordó la emoción de compartir la noticia de las nominaciones con su padre, quien desde siempre ha sido su mentor en la música. “Yo corría al cuarto de mi papá y mi papá me miraba y me decía: ‘China, qué loco, que a los cuatro añitos comenzaste a cantar’. Obviamente, desde que me metí en este mundo aprendí mucho de él y aprendo mucho de él, y comparto mucho con él”, contó.

En esta línea, destacó el hecho de estar nominada junto a su padre luego de haberse hecho un espacio en la industria musical por su propia cuenta. “Haber forjado mi propio camino y ahora vernos a los dos nominados, no sé, es muy loco y muy bonito”, declaró.

¿QUÉ DIJO NICOLE ZIGNAGO SOBRE FORJAR SU CARRERA MUSICAL ALEJADA DEL NOMBRE DE SU PADRE?

Zignago indicó que un principio se encaprichó en desarrollar su trayectoria artística completamente sola, distanciada del hecho de ser la hija de un artista de renombre como lo es Gian Marco. Sin embargo, esta idea ya la dejó atrás y actualmente se siente orgullosa de sus orígenes.

“Ahora ya no cargo tanto el hecho de ser la hija de, siento que antes lo cargaba más. (...) Quería que me reconozcan por mi trabajo y por lo que yo hago”, dijo en un inicio. “Ahora en vez de cargarlo, siento que lo llevo con mucho orgullo. No tendría el respeto que le tengo a la música y a esta carrera si no hubiera visto a mi papá hacer su propia carrera también”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO NICOLE ZIGNAGO SOBRE SUS NOMINACIONES A LOS LATIN GRAMMY 2024?

Nicole Zignago se mostró emocionada y agradecida por sus nominaciones a los Latin Grammy 2024, considerando este logro como un sueño hecho realidad y un importante respaldo de la industria musical.

“Estoy muy feliz y agradecida por tener este reconocimiento por parte de los colegas de la Academia. Siento que cuando empiezas a dedicarte a esto siempre sueñas con una nominación, con los Grammy. Es bonito poder recibir este abrazo de la industria, de mis colegas”, manifestó.

Cabe señalar que Nicole Zignago está nominada a “Mejor álbum vocal pop” por su disco “Escrita”, y a “Mejor canción regional mexicana” por el tema “Canción para olvidarte”, en el cual participó como compositora junto a Mango, Nabález y Chris Zadley.