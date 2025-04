En medio de un escandalo de infidelidad que remeció la farándula peruana por parte de Melissa Paredes y Anthony Aranda hace algunos años, inmediatamente Rodrigo Cuba inicia una nueva relación con Alexandra Venturo, lo cual dejó sorprendidos a muchos, ya que la empresaria en poco tiempo salió embarazada del futbolista. Sin embargo, luego de varias pruebas que atravesó la pareja, recientemente el ‘Gato’ Cuba fue el encargado de anunciar la ruptura de la relación tras más de tres años. Ante ello, la actriz peruana fue consultada sobre la situación de su exesposo y se pronunció de una manera bastante incómoda. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO MELISSA PAREDES TRAS LA RUPTURA ENTRE RODRIGO CUBA Y ALE VENTURO?

El vínculo amoroso entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo fue muy cuestionado al principio, debido a que iniciaron una relación muy rápidamente tras la separación del futbolista con Melissa Paredes. A pesar de que ambos pasaron varias pruebas durante su noviazgo, lo cierto es que, a mediados de marzo la pareja mostró signos de distanciamiento, lo que generó rumores entre los seguidores. No obstante, el defensa peruano se encargó de confirmar dicha especulación, causando gran revuelo en el espectáculo nacional.

Melissa Paredes fue consultada sobre la situación de Rodrigo Cuba y Ale Venturo y se pronunció de una manera bastante incómoda. Foto: Captura La Noche Habla

En relación a este polémico tema, el programa ‘La Noche Habla’, que se transmite por Panamericana TV, se contactó con Melissa Paredes para conocer su opinión sobre la reciente ruptura amorosa de su expareja con la empresaria. Pero lo que no esperaron fue que la también bailarina decidiera no involucrarse en este asunto, ni mucho menos hacerlo de manera pública, dejando en claro que mantiene una buena relación con el padre de su hija. “Todo bien con el papá de mi hija. Estamos trabajando juntos, pero no, no voy a hablar del tema, menos públicamente. Feliz de hablar de otros asuntos, pero no este. Discúlpame, no hay forma. No voy a comentar nada al respecto”, sostuvo Paredes.

¿QUÉ REVELÓ LAURA SPOYA SOBRE UNA SUPUESTA INFIDELIDAD DE RODRIGO CUBA A ALE VENTURO?

Durante la emisión de ‘La Noche Habla’, Laura Spoya, conductora del programa, no dudó en tocar el tema sobre la reciente ruptura amorosa entre Rodrigo Cuba y Alexandra Venturo. La modelo peruana reveló que el deportista le fue infiel a la empresaria con distintas mujeres en todo este tiempo de relación. Asimismo, la también influencer aprovechó el tema para defender a su amiga de todas las críticas que ha venido recibiendo, en las cuales los internautas rumoreaban que el fin de la relación se debía a diferencias en la crianza de sus hijos.

Melissa Paredes fue consultada sobre la situación de Rodrigo Cuba y Ale Venturo y se pronunció de una manera bastante incómoda. Foto: Captura La Noche Habla

“Me gusta que toques el tema de la infidelidad de parte de Rodrigo Cuba porque sí fue una infidelidad, yo tengo información de primera mano porque yo soy amiga de Ale Venturo. A la gente se le olvida que, cuando ella estaba embarazada, al ‘Gato’ Cuba se le captó con una señorita. Y cuando ella termina su embarazo, nuevamente pasa el tema, pero con Valery Revello. Entonces, ella ha vivido bastantes situaciones con el ‘Gato’ Cuba y eso no lo pinta como un santo”, señaló.

RODRIGO CUBA CONFIRMA RUPTURA AMOROSA CON ALEXANDRA VENTURO

Luego de varias semanas de especulaciones sobre una supuesta ruptura en la relación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo, el defensa peruano utilizó sus redes sociales para lanzar un comunicado afirmando el fin de su amorío con la madre de su hija. A pesar de que no brindó más detalles sobre esta situación que sorprendió a más de uno, el jugador de la Universidad San Martín mencionó que siempre los unirá un vínculo: su hija.

Melissa Paredes fue consultada sobre la situación de Rodrigo Cuba y Ale Venturo y se pronunció de una manera bastante incómoda. Foto: Captura

“Fue una decisión consensual exponer y compartir mi relación sentimental con Alexandra Venturo, por lo que considero importante también poner en conocimiento el fin de ella; Alexandra siempre será mi familia porque nos une un lazo inquebrantable que es nuestra hija. Sobre los motivos de nuestra separación, son personales y solo los manejaré en el ámbito privado por respeto a nuestras hijas y la familia”, publicó el ‘Gato’ Cuba en su Instagram.