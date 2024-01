Durante una reveladora entrevista en el programa de YouTube de Carlos Orozco, la talentosa cantante peruana Brunella Torpoco sorprendió a sus seguidores al realizar un comentario inesperado sobre su propia música. ¿Qué es lo que dijo la artista que sorprendió a sus seguidores? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber en torno a este tema.

CUÁL FUE EL SORPRESIVO COMENTARIO DE BRUNELLA TORPOCO DURANTE ENTREVISTA EN YOUTUBE

En una sorprendente entrevista en el programa de YouTube de Carlos Orozco, la reconocida cantante peruana Brunella Torpoco hizo una reveladora confesión sobre su perspectiva musical.

Un seguidor expresó su admiración hacia Torpoco, aunque con una crítica inusual, diciendo que no le gustaba su música pero que le encantaba ella como persona.

La cantante respondió sinceramente, compartiendo la misma opinión: “A mí tampoco me gusta cómo canto, no me gusta escucharme, no me gusta mi música, pero me gusta cómo soy como persona.”

A pesar de las críticas sobre su voz, Torpoco aseguró que no se siente molesta, e incluso se pone en el lugar de quienes comparten esa opinión.

Durante la entrevista, también compartió sus influencias musicales, destacando su amor por la salsa, boleros y cumbia, mencionando artistas como el Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche, Agua Marina y Armonía 10.

Además, habló de su relación personal y profesional con el músico Luis Torres, su mánager y pareja, elogiando su contribución significativa a su carrera y describiéndolo como la “mente maestra” detrás de su éxito.

QUIÉN ES BRUNELLA TORPOCO

Stefanya Brunella Torpoco Manrique, nacida el 11 de septiembre de 1998 en el distrito del Callao, perteneciente a la provincia homónima, es una artista peruana con raíces musicales familiares. Sus primeros años los vivió en Chacaritas, dentro de su ciudad natal.

Inició su carrera artística a los quince años, participando como vocalista principal en diversas orquestas musicales en colaboración con su padre, mientras continuaba sus estudios escolares.

En 2020, dio el paso como solista al frente de su propia agrupación musical, Brunella & Orquesta. Durante la pandemia de COVID-19 en 2020, participó en fiestas clandestinas interpretando versiones en salsa de conocidos temas, especialmente boleros.

El año 2021 marcó un hito en su carrera con el lanzamiento de su primer disco titulado “Honda/Costumbres”, el cual fue bien recibido, especialmente por las emisoras locales. Además, lanzó versiones de temas como “Me fallaste” de Eddie Santiago y “Otra ocupa mi lugar”. No obstante, anunció su retiro temporal de la música a principios de 2022.

Regresó al ámbito musical a finales de ese mismo año, participando en el concierto del Grupo Niche en Perú, donde interpretaron el tema “Sin sentimiento”. Recibió reconocimiento por parte de la agrupación musical y fue invitada al reality de talentos “La gran estrella” como participante de refuerzo. También estuvo en conversaciones para la realización de una serie de televisión basada en su vida. Colaboró con otras artistas como Yahaira Plasencia, Amy Gutiérrez y Cielo Torres en el tema musical “Homenaje a Selena”.

En 2023, estrenó su sencillo “Te tocó perder” y comenzó a realizar giras internacionales. Fue nominada en la categoría “Mejor artista revelación” en los Premios Luces de la edición 2022, ganando finalmente el premio. Lanzó un cover de “Un buen perdedor” de Franco de Vita y el “Mix Guarachas” como recopilatorio.