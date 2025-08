Mario Irivarren protagonizó uno de los momentos más emotivos en la reciente edición de Esto es Guerra, al abrir su corazón durante el segmento La Verdad en el Espejo. Frente a todos sus compañeros, el público y la audiencia en vivo, el exchico reality se sinceró sin filtros sobre su relación con Onelia Molina, dejando ver su profundo arrepentimiento por los errores cometidos en el pasado, especialmente tras la controversia que involucró a Vania Bludau durante la comentada boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

En una declaración que dejó sin palabras a muchos, Mario confesó que aún carga con la culpa de haber herido a una persona que, según él mismo expresó, no lo merecía bajo ninguna circunstancia. Con visible emoción y conmovido, reconoció que sus acciones causaron un profundo dolor a Onelia y que, aunque no fue su intención, asume plenamente la responsabilidad por lo ocurrido. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO MARIO IRIVARREN SOBRE ONELIA DURANTE EL JUEGO?

Durante su participación en el juego, Mario Irivarren abrió su corazón y expresó públicamente el arrepentimiento que siente por su ruptura con Onelia Molina. Al referirse a sus errores, afirmó con contundencia: “No me va a alcanzar la vida para pedirle perdón”, dando a entender que el peso de lo ocurrido es una carga emocional que sigue llevando consigo.

El exchico reality explicó que no quiso hacerle daño, pero que reconoce que fueron sus propias decisiones las que la lastimaron. “Es una batalla interna que peleo día a día, que me carcome”, declaró, al describir cómo ha lidiado con la culpa tras haber hecho sufrir a alguien que considera de gran nobleza y corazón.

Pese a tratarse de un juego, Mario tomó el reto con absoluta seriedad y madurez emocional. El conductor Mathías Brivio destacó que el participante no solo respondió con sinceridad, sino que además se comportó con mucha caballerosidad.

“Sabía que era un juego que te incomodaba mucho... y lo aceptaste”, le dijo, para luego elogiarlo por su compromiso y definirlo como uno de los chicos más inteligentes del programa.

¿ONELIA SIGUE SINTIENDO ALGO POR MARIO?

Aunque no emitió una respuesta directa, Onelia Molina dejó entrever que sus sentimientos por Mario no han desaparecido por completo. “Yo siempre voy a apostar por él”, dijo la modelo arequipeña, a pesar de que reconoció en tono de broma que Mario no tiene habilidades para el fútbol, pero sí para el vóley. Su comentario fue interpretado por muchos como una muestra de cariño aún vigente.