En una drástica medida que sorprendió a sus seguidores, Susy Díaz anunció su salida de la residencia que compartía con su hija Florcita Polo en Salamanca, argumentando una insostenible crisis de convivencia. Lo que inicialmente fue una decisión familiar para apoyarse mutuamente se transformó con el tiempo en un escenario marcado por tensiones constantes, desacuerdos económicos y episodios que afectaron directamente su tranquilidad. La también excongresista no solo reveló la falta de responsabilidad en los gastos del hogar, sino que además evidenció el impacto emocional que le generó esta convivencia, asegurando que su calidad de vida se deterioró. Ante este panorama, optó por mudarse a un departamento más pequeño con el objetivo de recuperar la calma, aunque sin desligarse completamente de su familia, ya que dejó abierta la posibilidad de seguir pendiente de sus nietos cuando la situación lo requiera.

¿POR QUÉ SUSY DÍAZ DECIDIÓ ABANDONAR SU PROPIO HOGAR?

La decisión de la exparlamentaria se fundamenta en el agotamiento físico y mental tras años de asumir cargas que no le correspondían. Susy relató que el ambiente en su vivienda se volvió caótico desde que su hija se instaló allí con sus dos niños y nueve canes, eliminando cualquier rastro de la serenidad que antes disfrutaba.

Según explicó en ‘América Hoy’, la situación financiera fue un detonante clave, pues Florcita no colaboraba con los recibos de la casa: “No paga alquiler, agua ni luz”, sentenció Díaz. Al no poder desalojar a su propia descendencia, optó por ser ella quien se retirara para recuperar el sueño perdido, afirmando tajantemente: “No duermo bien, no duermo tranquila”.

Susy Díaz muestra su nueva casa.

¿QUÉ OTROS HECHOS AUMENTARON LAS TENSIONES EN EL HOGAR?

La incomodidad de la popular ‘Chuchi’ se intensificó al descubrir, mediante grabaciones televisivas, que Luiggi Yarasca entraba a su inmueble de noche sin que ella lo supiera. Esta falta de transparencia por parte de su hija, sumada a su desaprobación previa hacia esa relación, terminó por quebrar la confianza doméstica, según informa La República.

Al verse confrontada con los videos del programa de Magaly Medina, Susy prefirió no profundizar en el conflicto por recomendación profesional y salud emocional, limitándose a decir: “El doctor me ha dicho: ‘¿Sabes qué? Tienes una edad, vive tu vida. No estés viviendo la vida de tu hija’”. Ante la evidencia de las cámaras, su postura fue de desapego total: “Ojos que no ven, corazón que no siente”.

¿CÓMO ES LA NUEVA VIDA DE LA EXCONGRESISTA TRAS LA MUDANZA?

Actualmente, Susy Díaz reside en una vivienda mucho más compacta, pero que le otorga la independencia que tanto ansiaba. Al mostrar su nueva habitación, la exvedette enfatizó que el tamaño es secundario frente al beneficio de la soledad y el orden: “Es chiquito… pero es para mí sola, para estar tranquila”.

A pesar de este distanciamiento físico para proteger su bienestar, ella admite que sigue presente en la rutina de su familia, ya que suele retornar a su antigua casa para cuidar a sus nietos cuando Florcita debe cumplir con sus compromisos laborales. “Soy bien hogareña, tengo dos hogares”, concluyó, dejando claro que su mudanza es una estrategia de supervivencia personal más que una ruptura definitiva.

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