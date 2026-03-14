El reconocido actor Carlos Alcántara se encuentra en una etapa de transformación que no ha pasado desapercibida para el ojo público. Tras hacerse oficial su separación de Jossie Lindley, con quien compartió más de 15 años de vida matrimonial, el popular “Cachín” ha dado un giro a sus redes sociales compartiendo imágenes al natural y en prendas pequeñas, lo que ha generado una ola de comentarios divididos entre sus seguidores. Lejos de mostrarse afectado por los cuestionamientos, el protagonista de ‘Pataclaun’ aprovechó su paso por un evento de gala en el Gran Teatro Nacional para aclarar su postura frente a las críticas. Con la transparencia que lo caracteriza, el artista reafirmó su derecho a vivir plenamente esta nueva etapa personal, restando importancia a los comentarios negativos y enfocándose en su bienestar físico y emocional. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO REACCIONÓ CARLOS ALCÁNTARA ANTE LOS COMENTARIOS POR SUS RECIENTES FOTOS?

Frente a la curiosidad de la prensa en la alfombra roja del Gran Teatro Nacional, el humorista manifestó sentirse plenamente a gusto con su imagen actual y el momento que atraviesa.

Carlos Alcántara señaló que las publicaciones espontáneas donde luce menos ropa no tienen un trasfondo de consejería emocional, sino que nacen de un deseo genuino de pasarla bien. “Yo feliz. Me divierte mucho. Estoy feliz con mi cuerpo, feliz con la edad en la que estoy, feliz con lo que estoy viviendo, con el trabajo, es eso”, sostuvo con determinación en diálogo con Infobae Perú.

Incluso, el actor se tomó con humor la controversia y aseguró que la respuesta mayoritariamente positiva de su audiencia lo impulsa a continuar con esta dinámica en el mundo virtual. Sin temor al qué dirán, el artista dejó abierta la posibilidad de seguir sorprendiendo con contenido similar en el futuro cercano. “Veo que le gusta a la gente, lo vuelvo a hacer. Amenazo con otras (fotos). Tengo varias”, confesó entre risas.

¿A QUÉ SE DEBE SU RECIENTE TRANSFORMACIÓN FÍSICA?

El notable cambio en la anatomía del actor no es casualidad, sino el resultado de un riguroso entrenamiento para retomar uno de sus papeles más icónicos. Carlos Alcántara se prepara para encarnar nuevamente a “el Dragón” en la cinta de acción La Gran Sangre, un reto que le exige una condición atlética superior.

“Es un proceso largo, porque después de veinte años voy a hacer una película de acción pura. Tengo que pelear, ya he bajado de peso y estoy haciendo músculo”, detalló el artista, admitiendo que mantenerse en forma a su edad representa un desafío mucho más demandante que en sus años de juventud.

Carlos Alcántara sorprendió a sus seguidores con unas fotografías en la que muestra su cambio físico. Foto: Carlos Alcántara - Instagram

¿CÓMO ES LA NUEVA VIDA SOCIAL DEL ACTOR TRAS SU SEPARACIÓN DE JOSSIE LINDLEY?

Desde que se conoció el fin de su matrimonio, el humorista ha sido visto explorando una faceta mucho más activa en la noche limeña. Informes periodísticos de ‘Magaly TV La Firme’ lo han captado frecuentando centros nocturnos y restaurantes en compañía de mujeres jóvenes, evidenciando una soltería relajada.

Aunque el actor prefiere no profundizar en los pormenores de su ruptura con Lindley, ha reafirmado que se encuentra sin compromiso desde hace bastante tiempo, optando por vivir cada experiencia con total libertad mientras continúa con sus labores como jurado de ‘Yo Soy’.