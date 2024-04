El periodista del programa “LAM” de Argentina, Pepe Ochoa, tuvo una acalorada discusión durante un enlace en vivo con las conductoras del magazine peruano “América Hoy”, debido a que las presentadoras consideraron que el argentino tuvo comentarios negativos hacia Milett Figueroa y decidieron salir en su defensa. Como se sabe, la modelo peruana es actualmente una figura recurrente en la televisión argentina debido a su relación con el conductor Marcelo Tinelli.

En medio del enlace en vivo, Ethel Pozo expresó su descontento con Pepe Ochoa al señalarle que le parece injusto y doloroso que a Millet se le haya llamado “trepadora”. Según manifestó la hija de Gisela Valcárcel, tal comentario es una ofensa hacia cualquier mujer que haya desarrollado sentimientos por alguien. A partir de este reclamo, el argentino disparó contra la conductora y sus compañeros.

¿QUÉ CRITICÓ EL PERIODISTA ARGENTINO A LAS CONDUCTORAS DE “AMÉRICA HOY” SOBRE EL TEMA DE MILETT FIGUEROA?

Pepe Ochoa, en una intervención contundente durante el programa, cuestionó la relevancia que se le daba al debate sobre si Millet es o no una trepadora. Expresó que, en su opinión, no debería ser un tema que afecte de manera significativa al programa ni a las conductoras. “Es mi opinión. ¿Qué problema hay que yo opine que para mí Milett es o no es una trepadora? ¿Qué le afecta a ustudes? ¿Por qué hacen una pantomima de un circo de todo esto?”, sostuvo el argentino.

Por otro lado, Brunella Horna, una de las conductoras de “América Hoy”, compartió su opinión sobre el tema en disputa, argumentando que les afectaba personalmente que se hablará de Milett de una manera despectiva, especialmente porque, según ella, aquellos que la critican no la conocen realmente.

Inmediatamente, Pepe sorprendió a todos con una respuesta directa hacia Brunella. “No te hagas la santa Brunella”, mencionó, para luego justificar su postura sobre Figueroa: “Yo hablo de Millet por lo que veo en el reallity. Yo hablo de Milett porque se expone a un reality llamado “Bailando”. Nosotros los panelistas en la televisión argentina opinamos de “Bailando”. Yo opino de lo que veo de Milett en este reality”.

¿QUÉ DIJO PEPE OCHOA SOBRE EL TRABAJO DE LAS CONDUCTORAS DE “AMÉRICA HOY”?

Apenas empezó la interacción de Pepe Ochoa con el programa “América Hoy”, el periodista argentino arremetió contra los conductores. “Son falsos, son un programa falso que solo buscan tener rebote”, manifestó.

Luego Ochoa calificó de ‘traidores’ a los conductores debido a que, en un programa del año pasado, el magazine peruano enlazó a la madre de Milett Figueroa al mismo tiempo que se encontraban en vivo con el conductor de LAM, quien no esperaba hablar con dicho familiar.

“Los llamé traidores porque la verdad esa es una traición, porque ustedes se pueden haber enlazado y Marthita (madre de Milett) salió, yo no tengo ningún problema, me lo banco, pero tampoco se hagan los más buenos del universo cuando son malísimos los cuatro que están ahí”, sostuvo el argentino.

Los espectadores del programa de espectáculos nacional están a la espera sobre en qué terminará esta historia. Con un intercambio tan candente entre los representantes de ambos programas, la controversia está servida y las expectativas están en aumento.