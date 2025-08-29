En los últimos meses, Ana Siucho y Edison Flores han estado en el ojo de la tormenta tras anunciar el fin de su relación amorosa de más de diez años. A pesar de que ambos no han brindado detalles al respecto, esta noticia ha generado que los principales medios de espectáculos comiencen a especular el motivo de la separación. En esta ocasión, Magaly Medina no dudó en criticar y arremeter contra el popular ‘Orejas’ por sus declaraciones vertidas en un programa digital, en la que argumenta que está “recuperando su confianza” gracias a la ayuda de especialistas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA TRAS ESCUCHAR LAS DECLARACIONES DE EDISON FLORES?

En la última edición de ‘Doble punta’, emitido en YouTube, estuvo como invitado Edison Flores, donde se refirió a diversos temas del ámbito deportivo y personal. En esta ocasión, en lo que fue su primera vez pronunciándose sobre la separación con la madre de sus hijos, Ana Siucho, el futbolista reconoció que su estado de ánimo se vio afectado y que actualmente viene trabajando en su recuperación con apoyo profesional. Inclusive, el jugador de Universitario admitió que, debido a su carácter reservado, mantuvo en silencio por un largo periodo los problemas que enfrentaba.

De esta manera, tras escuchar las declaraciones de Flores, la que no dudó en pronunciarse sobre este polémico tema fue Magaly Medina, quien aseguró que no cree en las palabras del delantero peruano. Según la popular ‘Urraca’, el deportista estaría victimizándose tras la separación y que en su momento no la habría pasado bien en su relación con la abogada, pues terminó perdiendo la confianza en sí mismo. De esta manera, Medina espera que pronto Siucho se refiera al tema, con el objetivo de contar con ambas versiones y un panorama más claro de lo que pasó en la relación.

“Pobrecito ‘Orejas’ (…) Quiere decir que todos estos años que estuvo casado, que nadie lo obligó a casarse con Ana Siucho, que nadie lo obligó a convertirse en padre, en ese proceso perdió la confianza en sí mismo. ¡Pobrecito!, toda la culpa la tiene esa mala esposa bruja que de una forma u otra socavó su autoestima, socavó su confianza en sí mismo, pobre hombre. El día que también Ana Siucho hable, tendremos una idea mucho más coherente de lo que pasó”, dijo la conductora en su programa ‘Magaly TV La Firme’.