¡No se lo esperaba! Korina Rivadeneira sorprende a Mario Hart con llamada en vivo y él responde así | Composición EC: @rivadeneirak / @mariohart
¡No se lo esperaba! Korina Rivadeneira sorprende a Mario Hart con llamada en vivo y él responde así | Composición EC: @rivadeneirak / @mariohart
Por Redacción EC

Korina Rivadeneira protagonizó recientemente un divertido momento durante un programa de televisión, al comunicarse en vivo con Mario Hart sin que él conociera el verdadero motivo de la comunicación. La modelo venezolana debía cumplir un reto que consistía en introducir palabras y comentarios absurdos durante el diálogo, mientras intentaba mantener la seriedad. Sin embargo, los cambios inesperados de tema despertaron las sospechas del piloto, quien no comprendía el comportamiento de su expareja. La escena provocó risas en el set y dejó varias respuestas que llamaron la atención. ¿Qué ocurrió durante la llamada y cómo reaccionó Mario? A continuación, te contamos cómo se desarrolló este curioso episodio y cuáles fueron las respuestas de Mario Hart ante las ocurrencias de Korina Rivadeneira.

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