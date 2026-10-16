Korina Rivadeneira protagonizó recientemente un divertido momento durante un programa de televisión, al comunicarse en vivo con Mario Hart sin que él conociera el verdadero motivo de la comunicación. La modelo venezolana debía cumplir un reto que consistía en introducir palabras y comentarios absurdos durante el diálogo, mientras intentaba mantener la seriedad. Sin embargo, los cambios inesperados de tema despertaron las sospechas del piloto, quien no comprendía el comportamiento de su expareja. La escena provocó risas en el set y dejó varias respuestas que llamaron la atención. ¿Qué ocurrió durante la llamada y cómo reaccionó Mario? A continuación, te contamos cómo se desarrolló este curioso episodio y cuáles fueron las respuestas de Mario Hart ante las ocurrencias de Korina Rivadeneira.

¿POR QUÉ KORINA RIVADENEIRA LLAMÓ A MARIO HART EN PLENO PROGRAMA?

La comunicación telefónica formó parte de una dinámica que Korina Rivadeneira debía completar como invitada de ‘Qué Mañana’ de Willax TV. El reto consistía en incorporar determinadas palabras a una conversación cotidiana sin que la otra persona sospechara que estaba participando indirectamente en un juego televisivo.

Para conseguirlo, la influencer tomó su celular y se comunicó con el padre de sus hijos, quien contestó la llamada sin conocer las circunstancias. La modelo comenzó saludándolo con normalidad: “Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día”, expresó al iniciar el diálogo.

Mientras conversaban, Gian Piero Díaz le mostraba palabras que debía incorporar a sus intervenciones, complicando sus intentos por hablar con naturalidad, según informa La República.

¿QUÉ COMENTARIOS DE KORINA RIVADENEIRA DESCONCERTARON AL PILOTO?

Durante la comunicación, Korina mencionó que había encontrado roto un vestido que le gustaba y sospechaba que se había dañado durante la mudanza de Mario. Después, cambió repentinamente de asunto para preguntarle por la alimentación de sus hijos.

“¿Los niños comieron arepa?”, consultó luego de hablar sobre la prenda. La combinación de temas sorprendió al piloto, quien no encontraba una explicación para aquella conversación.

“¿Ah? Me hablas de un vestido y luego de arepas”, respondió Hart, dejando en evidencia su desconcierto ante las palabras de su expareja.

Korina, por su parte, trataba de seguir las indicaciones que recibía en el set y evitar que Mario descubriera el desafío. Incluso le pidió que colaborara con ella, aunque todavía no podía explicarle claramente lo que sucedía.

¿CÓMO REACCIONÓ MARIO HART AL DESCUBRIR EL RETO?

Korina trató de mantener la conversación preguntándole cuánto tiempo tenía disponible para seguir hablando. La interrogante aumentó la confusión del piloto, quien todavía desconocía por qué ella mezclaba asuntos sin relación aparente.

“Perdón. Escúchame, tú sígueme la corriente”, le pidió la modelo mientras intentaba cumplir las indicaciones que recibía en el set.

Sin embargo, Mario no logró comprender lo que ocurría y volvió a cuestionarla: “No entiendo, ¿qué te pasa?”. Ante la insistencia del piloto, Gian Piero Díaz decidió explicarle que todo formaba parte del reto televisivo.

La revelación desató las risas de los presentes, mientras Hart intentaba asimilar la situación. Así, la llamada terminó convirtiéndose en uno de los momentos más curiosos de la participación de Korina en el espacio de Willax TV.

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