El conflicto entre Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’, y su expareja Monserrat Seminario vuelve a generar polémica luego de que el humorista conociera las posibles consecuencias legales por la pensión de alimentos de sus tres hijas. Durante una entrevista con las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, el artista, de 90 años, quedó sorprendido al enterarse de que podría enfrentar un proceso penal e incluso terminar en prisión si incumple una eventual obligación alimentaria. La situación se complica por los 15 mil soles que su expareja habría solicitado, monto que asegura no poder pagar. Además, teme que un impedimento de salida del Perú afecte sus viajes laborales y sus ingresos. A continuación, te contamos qué le advirtió su abogado y cómo reaccionó el cómico ante esta posibilidad.

¿POR QUÉ MELCOCHITA PODRÍA TERMINAR EN LA CÁRCEL?

Durante la entrevista, Ysrael Castillo, abogado del humorista, explicó que el incumplimiento de una obligación alimentaria fijada por la vía judicial podría dar lugar a una denuncia por omisión a la asistencia familiar. Este posible escenario tendría consecuencias penales, aunque dependerá del procedimiento y de las decisiones de las autoridades. El letrado resumió su interpretación de las acciones contra Villanueva con una frase contundente: “Lo que está buscando es mandarlo preso”.

La explicación sorprendió al cómico, quien dijo desconocer ese riesgo. También expresó su molestia porque una restricción para salir del Perú podría impedirle trabajar fuera. “Juega derecho. No juegues por el pulmón, no me agarre el pulmón. Que si no es por el abogado de Israel no sabía. Aparte de preso, no puedo salir a trabajar”, manifestó.

¿QUÉ COMENTÓ MELCOCHITA SOBRE LA PENSIÓN DE 15 MIL SOLES?

Según recoge La República, el humorista manifestó su desacuerdo con los 15 mil soles que Monserrat Seminario habría pedido como pensión para sus tres hijas, pues considera que no dispone de los recursos necesarios para cubrir esa cantidad.

En este contexto, recordó que la relación con su expareja parecía haber mejorado antes de que ella viajara a España, por lo que no esperaba que los problemas legales continuaran. Melcochita contó que incluso la apoyó con los preparativos de su mudanza.

“Yo quisiera tener esa plata, 15 mil soles. No sé qué tendrá en su masa encefálica, porque hemos estado bien, tranquilos. Hasta le hemos ayudado en la mudanza, tal vez para que yo no me dé cuenta de que me va a meter puñales”, comentó ante las cámaras del programa de Magaly Medina.

¿POR QUÉ TEME QUE LE IMPIDAN VIAJAR AL EXTRANJERO?

La posibilidad de un impedimento de salida del Perú preocupa al artista en particular. Villanueva explicó que suele viajar dos veces al año para cumplir presentaciones y compromisos profesionales en otros países. Si no pudiera hacerlo, tendría dificultades para generar los ingresos que, según afirma, necesita para responder por sus hijas.

“Al año viajo dos veces para trabajar. Mira la maldad. Si hay impedimento, no salgo y qué plata les voy a dar a mis hijas. Prácticamente está diciendo que me friegue acá y que no tenga cómo mantenerlas. Quiere verme fracasado y hundido”, sostuvo durante la entrevista.

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