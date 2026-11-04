¡No se lo esperaba! Melcochita descubre en plena transmisión que podría terminar en la cárcel: ¿cuál es el motivo? | Foto: @melcochitaoficial
¡No se lo esperaba! Melcochita descubre en plena transmisión que podría terminar en la cárcel: ¿cuál es el motivo? | Foto: @melcochitaoficial
Por José Templo

El conflicto entre Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’, y su expareja Monserrat Seminario vuelve a generar polémica luego de que el humorista conociera las posibles consecuencias legales por la pensión de alimentos de sus tres hijas. Durante una entrevista con las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, el artista, de 90 años, quedó sorprendido al enterarse de que podría enfrentar un proceso penal e incluso terminar en prisión si incumple una eventual obligación alimentaria. La situación se complica por los 15 mil soles que su expareja habría solicitado, monto que asegura no poder pagar. Además, teme que un impedimento de salida del Perú afecte sus viajes laborales y sus ingresos. A continuación, te contamos qué le advirtió su abogado y cómo reaccionó el cómico ante esta posibilidad.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?