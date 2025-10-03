La relación entre Paco Bazán y Susana Alvarado atraviesa uno de sus momentos más especiales, y las muestras de cariño entre ambos no dejan de sorprender a sus seguidores. Esta vez, fue la cantante de Corazón Serrano quien tomó la iniciativa con un detalle que no solo conmovió al conductor deportivo, sino que también lo motivó a compartir públicamente su emoción a través de redes sociales.

Con un gesto lleno de ternura, la popular intérprete volvió a dejar en claro la complicidad que mantiene con el exfutbolista desde que oficializaron su romance a inicios de 2025. La reacción de Bazán no se hizo esperar, y sus palabras demostraron lo mucho que este presente lo impactó. A continuación, te contamos cuál fue este inesperado detalle.

¿CUÁL FUE EL DETALLE DE SUSANA ALVARADO QUE CONMOVIÓ A PACO BAZÁN?

La conocida “Morena de Oro” sorprendió a su pareja con un obsequio cargado de simbolismo. Se trató de un ramo de flores en el que destacaba un girasol de gran tamaño, acompañado de una nota manuscrita con una dedicatoria directa: “Para el amor de mi vida”. Aunque no se confirmó si este gesto estuvo vinculado a la celebración del Día de las Flores Amarillas, que tuvo lugar el 21 de septiembre, lo cierto es que Bazán decidió mostrarlo públicamente días después, el 2 de octubre, a través de sus historias de Instagram.

Lejos de la discreción, el conductor deportivo compartió la imagen del regalo junto con un mensaje cargado de emoción: “Nunca habían llegado flores a mí hasta que llegaste tú”. Con esas palabras, dejó en claro la sorpresa y la intensidad de sus sentimientos hacia la cantante, consolidando la percepción de que la relación se encuentra en su mejor etapa.

Historia de Instagram de Paco Bazán. | Foto: @franciscobazan

¿QUIÉN FUE EL PRIMERO EN DECIR “TE AMO”?

Además del tierno detalle, la pareja también dio a conocer uno de los momentos más importantes de su vínculo: la primera vez que expresaron su amor en palabras. Lo contaron al participar en un reto de TikTok, en el que debían señalar quién había dado ciertos pasos en la relación. Fue durante ese juego que Paco Bazán reconoció, entre risas, que él fue quien se animó a decir “te amo” antes que Susana, según recoge La República.

La confesión fue celebrada por sus seguidores, que destacaron la sencillez con la que ambos comparten aspectos íntimos de su vida. Para muchos, esta naturalidad refuerza la imagen de una pareja cercana y transparente.

¿CÓMO EMPEZÓ LA HISTORIA DE AMOR ENTRE PACO BAZÁN Y SUSANA ALVARADO?

El romance entre el exarquero y la vocalista de Corazón Serrano habría iniciado en 2024, cuando coincidieron en un programa radial. No obstante, prefirieron mantenerlo en reserva varios meses, hasta que finalmente lo oficializaron a inicios de 2025. Desde entonces, no han dudado en mostrar algunos episodios importantes de su vida en común.

Con publicaciones en redes, mensajes cargados de complicidad y gestos como el más reciente, Paco Bazán y Susana Alvarado han consolidado una relación que despierta gran interés mediático. Lo que comenzó de manera discreta hoy se presenta como una historia que sigue llamando la atención del público.