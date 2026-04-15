La vida personal de Laura Spoya vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática tras la difusión de una fotografía en la que aparece junto a Sebastián Gálvez durante un viaje a Jamaica, imagen que ha reavivado con fuerza las versiones sobre un posible romance que ella ha negado en reiteradas ocasiones. Este episodio no surge de manera aislada, ya que semanas atrás ambos ya habían sido vinculados por su cercanía en redes sociales y en espacios fuera del ámbito laboral, lo que ha incrementado las dudas sobre la naturaleza de su relación. En medio de la presión mediática, la conductora ha protagonizado un tenso momento con la prensa, evidenciando incomodidad ante las preguntas insistentes. Su reacción, lejos de calmar la controversia, ha avivado aún más el interés público, mientras figuras del espectáculo y su entorno cercano también se pronuncian.

¿CÓMO RESPONDIÓ LAURA SPOYA ANTE EL ASECHO DE LA PRENSA POR SU PRESUNTO ROMANCE?

La conductora fue interceptada por un reportero de ‘Show.pe’ cuando se retiraba de sus actividades laborales, momento en el que se le consultó directamente por la naturaleza de su vínculo con el joven. Lejos de ofrecer una explicación detallada, optó por una respuesta firme y visiblemente incómoda. “No me da la gana. Abúrranse ya”, expresó de manera tajante, dejando en claro su rechazo a profundizar en el tema y su incomodidad por la insistencia de la prensa en saber sobre su vida privada.

A pesar de que previamente había asegurado que Sebastián Gálvez forma parte de su equipo de trabajo, las imágenes difundidas, donde ambos aparecen en una actitud cercana dentro de una piscina, han generado dudas en la opinión pública. Spoya ha expresado en su momento en que es libre de decidir sobre su vida sentimental, y que la decisión de hacer pública una relación depende únicamente de ella, según recuerda Infobae.

¿QUÉ OPINA MAGALY MEDINA SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA EX MISS PERÚ?

Mediante su programa, Magaly Medina calificó la reacción de Spoya con el reportero como inapropiada, señalando que fue “bastante agresivo su comportamiento y además bien maleducado”.

Medina también dejó entrever que la negativa a oficializar el vínculo podría responder a motivos personales. “Es realmente un indicativo de que algo que ella quiere negar no lo oficializa”, comentó, sugiriendo que podría existir vergüenza en torno a la relación.

Además, criticó que la conductora no asuma las consecuencias de su exposición mediática, afirmando que una figura pública debe ser coherente con la imagen que proyecta. Incluso fue más allá al comparar a la Spoya actual con la de sus inicios, insinuando que ha perdido la espontaneidad que la caracterizaba.

¿CUÁL ES LA POSTURA DE BRIAN RULLAN ANTE LA EXPOSICIÓN DE SU AÚN ESPOSA?

Aunque evitó entrar en polémicas o emitir juicios sobre la vida personal de Spoya, Brian Rullan, el aún esposo de la modelo, manifestó su preocupación por el impacto que la exposición mediática podría tener en sus hijos. “Yo sí protejo a mis hijos y yo sí tengo que proteger lo que mis hijos vean en mi internet futuro”, expresó para el podcast ‘Q’ Bochinche’, evidenciando su inquietud por el contenido que los menores podrían encontrar más adelante.

Asimismo, en otra entrevista pidió que se respete la privacidad de la familia y dejó claro que no desea involucrarse en el conflicto. “Déjenla en paz, déjenla vivir su vida”, señaló a un reportero de ‘Show.pe’. Rullan también recalcó que la decisión de oficializar o no una relación le corresponde únicamente a Spoya, manteniendo una postura prudente frente a la controversia, según informa Infobae.

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