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¡No se queda callada! Laura Spoya sorprende con su reacción ante rumores de nueva relación | Foto: @lauraspoya
¡No se queda callada! Laura Spoya sorprende con su reacción ante rumores de nueva relación | Foto: @lauraspoya
Por José Templo

La vida personal de Laura Spoya vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática tras la difusión de una fotografía en la que aparece junto a Sebastián Gálvez durante un viaje a Jamaica, imagen que ha reavivado con fuerza las versiones sobre un posible romance que ella ha negado en reiteradas ocasiones. Este episodio no surge de manera aislada, ya que semanas atrás ambos ya habían sido vinculados por su cercanía en redes sociales y en espacios fuera del ámbito laboral, lo que ha incrementado las dudas sobre la naturaleza de su relación. En medio de la presión mediática, la conductora ha protagonizado un tenso momento con la prensa, evidenciando incomodidad ante las preguntas insistentes. Su reacción, lejos de calmar la controversia, ha avivado aún más el interés público, mientras figuras del espectáculo y su entorno cercano también se pronuncian.

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