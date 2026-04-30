El espectáculo nacional se ha visto sacudido por un enfrentamiento legal entre la madre de Shirley Arica, Astrid Valle Salazar, y el exfutbolista Diego Chávarri. Todo se originó luego de que el también chico reality comentara en el programa ‘La Granja VIP Perú’ una experiencia del pasado que fue interpretada como una referencia a la modelo, generando cuestionamientos sobre su vida privada. Aunque sus palabras no incluyeron nombres explícitos, el contenido fue suficiente para desatar una ola de reacciones y colocar el tema en el centro de la conversación mediática. En ese contexto, la familia de Arica optó por tomar medidas formales con el objetivo de frenar lo que consideran versiones sin sustento y proteger su imagen ante la exposición pública. A continuación, te contamos todo lo que se sabe al respecto.

¿CUÁL ES EL MOTIVO DETRÁS DE LA ACCIÓN LEGAL DE ASTRID VALLE CONTRA EL ‘DIABLITO’?

La decisión de iniciar un proceso legal responde a las recientes anécdotas compartidas por Diego Chávarri durante su estancia en ‘La Granja VIP Perú’. En dicho espacio, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ aludió a una situación del pasado donde, supuestamente, la modelo habría estado esperando un hijo suyo.

Ante la gravedad de estas palabras, Astrid Valle Salazar envió una carta notarial argumentando que tales afirmaciones son falsas y dañan gravemente el prestigio de su familia. Según el documento, las expresiones del deportista “carecen de pruebas” y representan un ataque directo a la honra de su hija, por lo que exige una inmediata retractación pública para reparar el daño causado por la difusión de “datos inexactos”, según informa el diario La República.

¿QUÉ HABÍA DICHO DIEGO CHÁVARRI QUE GENERÓ LA POLÉMICA?

Durante una charla con sus compañeros de encierro, Chávarri relató que, años atrás, Shirley Arica le habría comunicado que estaba esperando un hijo suyo, aunque él confesó haber tenido dudas iniciales: “A mí una vez me dijo que estaba embarazada. Yo dije ‘no le creo’”.

El participante de ‘La Granja VIP Perú’ detalló que, supuestamente, la madre de la modelo se comunicó con él para increparlo sobre su deber como padre, preguntándole: “Diego, pasa esto, ¿te vas a hacer responsable?”.

Asimismo, el influencer fue más allá al sugerir que el proceso no llegó a término, mencionando que una semana después le informaron sobre una supuesta pérdida, declaraciones que la familia Arica tilda de “absolutamente carentes de veracidad” y de ser “gravemente lesivas contra el honor”.

¿DE QUÉ TRATA ‘LA GRANJA VIP’?

Este formato televisivo plantea un reto de supervivencia social y física donde un grupo de famosos debe subsistir en un entorno rural sin las facilidades de la vida moderna. La esencia del programa radica en el aislamiento absoluto, lo que significa que los competidores no tendrán acceso a teléfonos móviles, plataformas digitales ni ningún tipo de información sobre lo que sucede en el mundo exterior.

Durante su estancia, las celebridades están obligadas a gestionar una granja real, encargándose personalmente de la limpieza de los corrales, la alimentación de los animales y el cultivo de la tierra. La competencia se divide en desafíos físicos de alta intensidad y pruebas de destreza que determinarán quiénes permanecen en la estancia y quiénes son eliminados tras las nominaciones semanales. Todo este proceso de convivencia forzada busca exponer la verdadera personalidad de los participantes, quienes compiten por un premio final de S/100,000.

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