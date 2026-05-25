¡No se quedó callada! Luciana Fuster responde con todo tras duras críticas por participar en casting de Victoria’s Secret

La aparición de Luciana Fuster en una audición internacional vinculada a Victoria’s Secret encendió rápidamente la polémica. En pocas horas, fragmentos de su participación comenzaron a circular masivamente, generando una intensa reacción del público en plataformas sociales. El material difundido abrió paso a un amplio intercambio de opiniones, donde distintos usuarios evaluaron su desempeño en el escenario. Las observaciones abarcaron desde su presencia escénica hasta la ejecución de su caminata, mientras otros la contrastaron con el trabajo de diferentes candidatas que también buscan un lugar en este tipo de procesos de selección. En la plataforma TikTok, uno de los puntos que más conversación generó fueron las expresiones que utilizó durante su recorrido en la pasarela. Dentro de las opiniones divididas, una internauta manifestó su desconcierto con un comentario en el que preguntaba a quién iba dirigido el gesto de señalar en cada presentación.

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La reacción no pasó desapercibida, ya que la propia reina de belleza optó por contestar de forma breve y contundente. : “No lo entenderías”, dijo la modelo. Su respuesta, lejos de cerrar el debate, terminó amplificando la discusión en redes, donde la frase utilizada comenzó a replicarse y a viralizarse rápidamente entre los usuarios.

Luciana Fuster no se limitó a reaccionar a las observaciones sobre sus gestos en la pasarela, sino que siguió participando en el intercambio con usuarios que comentaban su presencia en el casting de Victoria’s Secret. En medio de esa dinámica, una internauta puso en duda la intención de sus movimientos al escribir: “¿A quién señala?... Me aburren sus señales”.

@pichichipixx Luciana Fuster en el casting de Victoria's Secret en miami ♬ original sound - PichichiPixx

(Fuente- video: pichichipixx )

¿Qué más dijo Luciana Fuster?

Frente a ello, la modelo eligió responder con un tono distendido, incorporando ironía a su réplica. Su contestación, breve pero llamativa, terminó sumándose a la conversación digital que continuó creciendo en torno a su participación. “Al infinito”, indicó Fuster.

Luciana también abordó el debate que se generó en torno a las comparaciones entre peruanas que participan en concursos y escenarios internacionales. En medio de la conversación en redes, una usuaria pidió frenar este tipo de enfrentamientos con un mensaje claro: “No comparen a dos peruanas, se supone que deberíamos apoyarlas a ambas”.

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El selecto grupo que representó al Perú en las audiciones presenciales desarrolladas en Miami está conformado por tres mujeres que combinan experiencia en alta costura, títulos de belleza internacionales y un masivo respaldo en plataformas digitales. Ellas son Natalie Vértiz, Luciana Fuster y Alexandra Morillo.

A diferencia de los circuitos tradicionales de casting, se extendieron invitaciones directas a perfiles muy específicos que destacan por su proyección internacional. El desempeño de cada una de ellas frente al comité evaluador ha generado miles de comentarios de orgullo y debate entre los seguidores de la moda local.