En medio de una transmisión en vivo en TikTok, Xiomy Kanashiro sorprendió a sus seguidores al mostrar su faceta de emprendedora. La bailarina e influencer decidió sumarse a la tendencia del closet sale y puso a la venta parte de su ropa personal a precios accesibles, conectando con cientos de usuarios interesados en adquirir sus prendas.

Lo que inició como una jornada amena entre ella y su comunidad digital cambió de tono cuando uno de los espectadores lanzó un comentario que cuestionaba su decisión de trabajar pese a su vínculo con Jefferson Farfán. Lejos de quedarse en silencio, la artista reaccionó con firmeza y su respuesta no tardó en viralizarse en redes sociales. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ RESPONDIÓ XIOMY KANASHIRO A UN USUARIO POR FARFÁN?

Mientras leía en tiempo real los mensajes que llegaban durante la transmisión, Xiomy Kanashiro se encontró con un comentario que intentaba restar valor a su esfuerzo como trabajadora independiente.

Un espectador le preguntó por qué trabajaba si su pareja era millonaria, en clara referencia al exfutbolista Jefferson Farfán. Con serenidad, pero dejando clara su postura, la influencer no dudó en contestar. “Dios mío, como si él tuviera que pagar mis cosas. Sorry, rey. Sin comentarios a tu comentario. Eso viene de casa”, expresó en pleno live.

La contundente frase se difundió rápidamente en distintas plataformas, donde muchos usuarios destacaron su carácter y la manera en que defendió su independencia económica. La escena reforzó la imagen de Xiomy como una mujer decidida a marcar distancia entre su vida profesional y la relación sentimental que mantiene con el recordado delantero de la selección peruana.

¿CÓMO SE MOSTRÓ XIOMY KANASHIRO COMO VENDEDORA EN TIKTOK?

La transmisión no solo captó atención por el intercambio con un seguidor, sino también porque reveló el lado emprendedor de la llamada “Chinita”. Durante la venta en línea, Xiomy mostró diferentes prendas de su armario, detallando tallas, colores y condiciones de uso.

“Si alguien quiere pantaloncito Jared se lo lleva en 58 (soles), este chaleco oversize 69″, comentó animadamente mientras interactuaba con los internautas. Entre las ofertas también destacó un vestido marrón brillante en S/49, utilizado apenas una vez en la ‘Casa de la comedia’.

La dinámica permitió que la artista se mostrara cercana y atenta a las consultas de los interesados, consolidando así su incursión como vendedora digital, según informa el diario La República.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE EDAD ENTRE XIOMY KANASHIRO Y JEFFERSON FARFÁN?

Un detalle que suele llamar la atención en la pareja es la diferencia generacional que los separa. Xiomy Kanashiro tiene 27 años, mientras que Jefferson Farfán cumplió 40 el pasado 28 de octubre.

De esta manera, existe una brecha de 13 años entre ambos, hecho que no ha sido impedimento para que expresen públicamente su romance y se muestren felices en distintas apariciones.

Pese a las críticas o comentarios que pueden surgir, la relación se mantiene sólida y, en paralelo, Xiomy continúa apostando por sus propios proyectos personales, como lo demostró con éxito en TikTok.