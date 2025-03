En una era donde los programas digitales de YouTube cada vez ganan más notoriedad y preferencia entre la gente, “Good Time” ha pisado fuerte fuerte en los últimos meses. Dicho espacio, conducido por dos personajes famosos como Mario Irivarren y Laura Spoya, además del comediante ‘Gerardo Pe’, entretiene a sus seguidores con divertidas anécdotas y conversaciones. En esta oportunidad, el denominado ‘chico reality’ se burló de la modelo por asegurar que no sabe multiplicar.

¡No tuvo ‘piedad’! Mario Irivarren se burló de Laura Spoya por no saber multiplicar: “Déjame en paz”

“¿9x2?”, le preguntó Irivarren a Laura, quien solo atinó a mirarlo y a pedirle que lo dejen en paz. Luego, el modelo le propuso un ejercicio matemático a Spoya. “Sale 22 soles tu cuenta, tú me das con un billete de 100, yo te pido que me des dos soles para darte 80, tiene que darte de vuelta 78, porque si le das dos ya son 80″. La modelo, por su parte, solo atino a decir “Ah ya”.

Por último, Spoya contó cómo fue su experiencia con las matemáticas cuando empezó la universidad. “No manejo nada de números. Cuando acabo el colegio y entro a ESAN, en primer ciclo sentía que era bruta, no podía razonar la matemática, decía esto no puede ser y me cambié a la UPC. Ya en letras era otra hu***”.

¿Cuánto gana Mario Irivarren en podcast “Good Time”? Esto declaró el ‘chico reality’

Transcurre el tiempo en la vida de Mario Irivarren, y cada vez se vuelve más ajetreada tomando en cuenta hoy su incursión en plataformas como YouTube mediante un “Good Time” desde donde tiene mayor repercusión cada cosa que comenta o realiza.

En esta oportunidad, cierto revuelo han generado las expresiones vertidas por el ‘chico reality’ durante diálogo concedido a Edson Dávila, y esto luego de confesar que junto a Laura Spoya y Gerardo Pe, el podcast fluye bastante bien recordando haber aceptado proyecto donde el dinero nunca fue impedimento.

“Nos está yendo muy bien y me siento realmente contento”, le expresó Mario Irivarren en principio, y acerca de un “Good Time” por el cual le pagan salario “casi simbólico” ya que “mi contrato con el canal del ‘Pelao’ es un sueldo muy bajo”.

Mario Irrivaren contó cómo le está yendo en este nuevo proyecto en YouTube. (Foto: Perú 21)

Resaltando que haber aceptado ingresar a dicho espacio emitido por YouTube, no está relacionado a ostentosa remuneración percibida, el todavía integrante de “Esto Es Guerra” causó controversia por decir que lo cobrado técnicamente le alcanza para cubrir todo lo que mensualmente termina invirtiendo por cargar auto con gasolina.

¿Qué más dio Mario Irivarren?

Durante diálogo concedido a Edson Dávila, Mario Irivarren hizo hincapié en que “hemos apostado al proyecto, ha funcionado, pero cuando hubo las reuniones, el sueldo que me pusieron sobre la mesa es totalmente simbólico”, y para él hoy el dinero no resulta un inconveniente “... porque quería tener un lugar en el que pudiera expresarme”, mientras trabajar para reality de competencia si realmente “... simboliza la riqueza”.