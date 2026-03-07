La relación entre Paul Michael y Pamela López sigue generando interés público, especialmente por el pasado sentimental de la empresaria con el futbolista Christian Cueva. En medio de la atención mediática, el salsero decidió referirse abiertamente a la posibilidad de coincidir con el deportista en algún momento.

Durante una entrevista televisiva, el artista habló con total franqueza sobre cómo afrontaría un eventual encuentro con el popular ‘Aladino’. Lejos de mostrar incomodidad, el cantante dejó claro que no ve ese escenario como un problema y explicó por qué cree que ese momento terminará ocurriendo tarde o temprano.

¿QUÉ DIJO PAUL MICHAEL SOBRE LA POSIBILIDAD DE ENCONTRARSE CON CHRISTIAN CUEVA?

El salsero aseguró que no descarta la posibilidad de coincidir con el futbolista en algún momento, pues considera que, debido a su relación con Pamela López, ese encuentro podría darse de manera natural. Michael sostuvo que no tiene ningún inconveniente en compartir un espacio con el deportista y que incluso lo tomaría con tranquilidad.

“En algún momento va a tener que conocerme, va a tener que verme porque yo voy a estar ahí con ella”, comentó el artista durante su participación en el programa ‘Préndete’, dejando claro que su presencia en la vida de López es algo que no pretende ocultar ni evitar, según informa el diario La República.

¿POR QUÉ EL SALSERO ASEGURA QUE NO TENDRÍA PROBLEMAS CON CUEVA?

Paul Michael explicó que una de las razones principales por las que no tendría inconvenientes en compartir un momento con el exseleccionado nacional es el vínculo que este mantiene con los hijos de Pamela López.

El cantante reveló que ha desarrollado un fuerte cariño por los menores y que ese afecto influye en su manera de ver la relación con el futbolista. “Es el papá de los hijos de Pamela y yo a ellos los amo mucho”, expresó.

En ese sentido, recalcó que cualquier interacción con Cueva tendría que manejarse con respeto y madurez, considerando que ambos forman parte de la vida de los niños.

Por ese motivo, reiteró que, tarde o temprano, tendrá que coincidir con Cueva. “Hablando con madurez, en algún momento me lo voy a tener que cruzar. (...) Yo con él no tengo problemas”, expresó.

@panamericanadigit 🔥Paul Michael respondió las preguntas que muchos se hacen sobre cómo sería el trato que tendría a nivel personal y profesional con Christian Cueva y Pamela Franco. Diversión asegurada de lunes a viernes desde las 9:30 a.m. en @prendete_oficial ♬ sonido original - PanamericanaDigital

¿QUÉ OPINA SOBRE LA RELACIÓN DE 13 AÑOS ENTRE PAMELA LÓPEZ Y CUEVA?

En otra entrevista televisiva, el artista también reflexionó sobre el largo tiempo que López y el futbolista compartieron como pareja. Según explicó, una relación de más de una década no puede olvidarse de un momento a otro.

“No podemos tapar el sol con un dedo. Son 13 años de relación”, afirmó el cantante, reconociendo que es normal que aún existan recuerdos o sentimientos vinculados a esa etapa.

Además, señaló que la separación entre ambos ocurrió relativamente hace poco, por lo que considera comprensible que el proceso de cerrar ese capítulo tome tiempo.

Pamela López y Christian Cueva estuvieron juntos por 13 años. | Composición EC: @pamlopsol / @cueva10oficial

¿QUÉ PASA ACTUALMENTE CON LA CARRERA MUSICAL DE PAUL MICHAEL?

En paralelo a su vida personal, el cantante también atraviesa una nueva etapa en su carrera artística. Recientemente se confirmó su regreso a la orquesta Combinación de La Habana, agrupación con la que vuelve a los escenarios tras haber intentado abrirse camino como solista.

La noticia fue anunciada en redes sociales por la propia agrupación, que celebró su retorno con entusiasmo. “Bienvenido, Paul Michael. La Combi se renueva y la delantera se enciende”, se pudo leer en la publicación con la que oficializaron su reincorporación.

