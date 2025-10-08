En medio de los rumores que lo vinculan sentimentalmente con una joven influencer, Edison Flores volvió a llamar la atención en redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida. El futbolista compartió un video entrenando, pero lo que realmente sorprendió a sus seguidores fue la canción que eligió para acompañar el clip, desatando nuevas especulaciones sobre su situación sentimental.

El gesto del popular ‘Orejitas’ coincidió con la difusión de un ampay que protagonizó junto a Antonella Martorell, una joven de 28 años con la que fue visto en una salida nocturna. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ CANCIÓN COMPARTIÓ EDISON FLORES Y POR QUÉ LLAMÓ TANTO LA ATENCIÓN?

Horas después de ser captado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, Edison Flores publicó en sus historias de Instagram un breve clip donde se le ve entrenando con la camiseta de Universitario de Deportes. Sin embargo, el detalle que generó revuelo fue la banda sonora que eligió: el tema “Hoy ando soltero”, interpretado por Adrian L Santos y Angel Cervantes. La canción contiene frases como “Por un beso, ella se muere” y “Pende... fui yo en escogerte, que tengas suerte”, versos que muchos interpretaron como una indirecta tras su reciente aparición pública con la joven tacneña.

El video fue difundido el último martes 7 de octubre, apenas un día después del reportaje que lo vinculaba con Martorell. En redes sociales, los seguidores del jugador destacaron la coincidencia temporal y el tono romántico de la canción, lo que reavivó los comentarios sobre un posible nuevo romance.

¿QUÉ SE VIO EN EL AMPAY DE EDISON FLORES Y ANTONELLA MARTORELL?

El pasado 6 de octubre, el programa de Magaly Medina difundió imágenes donde se observa a Edison Flores compartiendo una cena con Antonella Martorell y un grupo de amigos en un conocido restaurante de Lima. Tras la velada, la joven, que sería parte del círculo cercano del futbolista, se dirigió al condominio donde reside el jugador. Minutos más tarde, el popular ‘Orejitas’ llegó en su vehículo y también ingresó al edificio, aunque ambos lo hicieron por separado.

El informe indicó que la reunión continuó en el interior del departamento de Flores, donde habrían pasado el resto de la noche junto a otras personas de su entorno. Aunque no se registraron imágenes comprometedoras, el encuentro bastó para que surgieran rumores sobre una posible nueva relación, según recoge el diario La República.

¿CÓMO REACCIONÓ EL FUTBOLISTA TRAS LA DIFUSIÓN DEL VIDEO?

Lejos de pronunciarse directamente sobre el ampay, Edison Flores decidió mostrarse tranquilo frente a sus seguidores. Durante una transmisión en vivo simultánea en Kick y TikTok, el jugador se dejó ver en un ambiente relajado, interpretando varias canciones románticas y evitando responder a los comentarios que aludían al tema. Mientras algunos usuarios le mencionaban a Antonella Martorell, el futbolista optó por continuar cantando con entusiasmo, sin hacer referencia alguna a su vida personal. Su actitud, más distendida que en ocasiones anteriores, dejó entrever que prefiere mantener la calma ante las especulaciones mediáticas.