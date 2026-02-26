A nivel global, varios son los artistas peruanos que de manera emergente, buscan ganarse un espacio en la escena latina. Es este precisamente el caso de Nicole Zignago, la hija de Gianmarco que más allá de su voz y propuesta musical, hoy llama la atención luego de revelar el inicio de romance con quien fuera nominada al Latin Grammy 2025.

LA ARTISTA COLOMBIANA QUE HABRÍA INICIADO ROMANCE CON NICOLE ZIGNAGO

El ascenso musical de Nicole Zignago ha generado que toda noticia entorno a ella, hoy termine generando repercusión, y ahora referente a situación sentimental marcada por el enamoramiento nuevamente.

Tras el fin de relación con Fernanda Piña, la actualidad de la hija de Gianmarco revela que ha decidido iniciar nuevo romance, y aunque lo “mantenemos en privado”, a través de redes sociales expone cierta evidencia al respecto.

La figura de la artista colombiana llamada Annasofía, sería quien flechó el corazón de Nicole Zignago, y desde hace algún tiempo mantendrían relación sentimental ciertamente secreta.

“No estoy soltera. Es la primera vez que lo digo”, expresaba la hija de Gianmarco en diálogo concedido a Gabriel Calvo, y durante emisión puntual de “A La Cocina TV”, donde además confesó sentirse en su “prime de la vida”.

Durante la entrevista, asimismo recordó haber dicho “que no estaría con un músico, pero me encanta”, y ahora le “gusta contarlo sin ningún prejuicio” alguno porque vive plenamente emocionada junto a ella.

ESTO REVELA NICOLE ZIGNAGO ACERCA DE SU HOMOSEXUALIDAD

Hoy los prejuicios por homosexualidad representan una gran problemática para quienes gustan de personas de su mismo sexo, siendo ahora Nicole Zignago la mujer que de alguna forma ha sentido ese rechazo.

“La gente es muy homofóbica”, le refería a un sorprendido Gabriel Calvo, y esto luego de relatar que tras revelar su lesbianismo, perdió aproximadamente 150 mil seguidores en redes sociales.

En relación a precisamente la mala reacción de internautas entorno a homosexualidad, Nicole Zignago dice sentirse “lista para todo”, y considerar de manera puntual, que “mientras más conocido te haces, más ‘hate’ vas a recibir”.

Con respecto a quien sería la nueva pareja de la cantante peruana tras la relación de 3 años con Fernanda Piña, te contamos que Annasofía es destacada por la revista llamada Rolling Stone como una de las artistas colombianas con mayor proyección para este 2026, argumentando que “su propuesta se mueve entre el pop alternativo y el R&B con destellos de rock y de vez en cuando rap”, y con letras confesionales que exploran la vulnerabilidad, el crecimiento personal y las contradicciones propias de las relaciones humanas.