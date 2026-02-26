Por Redacción EC

A nivel global, varios son los artistas peruanos que de manera emergente, buscan ganarse un espacio en la escena latina. Es este precisamente el caso de Nicole Zignago, la hija de Gianmarco que más allá de su voz y propuesta musical, hoy llama la atención luego de revelar el inicio de romance con quien fuera nominada al Latin Grammy 2025.

