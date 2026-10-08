20th Century Studios e Imagine Entertainment revelaron un nuevo avance de “La caída de la ballena”, un emocionante e intenso thriller de supervivencia basado en la aclamada novela homónima de Daniel Kraus. La producción audiovisual promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos con una propuesta visual impactante y una profunda carga emotiva.
La película se estrenará exclusivamente en cines el próximo 15 de octubre.
La historia sigue a Jay Gardiner, un joven impulsado por el dolor y el deseo de cerrar un ciclo tras la trágica pérdida de su padre. Jay decide sumergirse en las aguas de la costa central de California con un objetivo casi imposible: recuperar los restos de su progenitor.
Sin embargo, la expedición toma un giro aterrador cuando es tragado por una colosal ballena. Atrapado en las profundidades del océano dentro del cetáceo y con tan solo una hora de oxígeno en su tanque, Jay se enfrenta a una carrera contrarreloj por la supervivencia. En medio de la claustrofobia y el desespero, descubrirá que la única clave para escapar con vida yace en las duras lecciones que su padre le enseñó durante su infancia.
La adaptación cinematográfica cuenta con un equipo creativo de primer nivel y un reparto estelar compuesto por reconocidas figuras de Hollywood:
- Dirección: Brian Duffield (Spontaneous, Nadie te salvará).
- Guion: Brian Duffield y Daniel Kraus, adaptando la novela del propio Kraus.
- Reparto: Austin Abrams (como Jay Gardiner), Josh Brolin (como el padre de Jay), Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy y Emily Rudd.
- Producción: Brian Grazer, Brian Duffield, Jeb Brody y Allan Mandelbaum.
- Producción Ejecutiva: Doug Merrifield, Richard Abate y Will Rowbotham.
Marca la fecha en tu calendario: “La caída de la ballena” se proyectará exclusivamente en salas de cine a partir del 15 de octubre.