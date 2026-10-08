Atrapado en las profundidades del océano y con solo una hora de oxígeno, un joven debe usar las lecciones de su padre para sobrevivir tras ser tragado por una colosal ballena. Descubre los detalles del nuevo tráiler.
Atrapado en las profundidades del océano y con solo una hora de oxígeno, un joven debe usar las lecciones de su padre para sobrevivir tras ser tragado por una colosal ballena. Descubre los detalles del nuevo tráiler.
Por Paolo Valdivia

20th Century Studios e Imagine Entertainment revelaron un nuevo avance de “La caída de la ballena”, un emocionante e intenso thriller de supervivencia basado en la aclamada novela homónima de Daniel Kraus. La producción audiovisual promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos con una propuesta visual impactante y una profunda carga emotiva.

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