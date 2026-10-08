20th Century Studios e Imagine Entertainment revelaron un nuevo avance de “La caída de la ballena”, un emocionante e intenso thriller de supervivencia basado en la aclamada novela homónima de Daniel Kraus. La producción audiovisual promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos con una propuesta visual impactante y una profunda carga emotiva.

La película se estrenará exclusivamente en cines el próximo 15 de octubre.

¿De qué trata “La caída de la ballena”?

La historia sigue a Jay Gardiner, un joven impulsado por el dolor y el deseo de cerrar un ciclo tras la trágica pérdida de su padre. Jay decide sumergirse en las aguas de la costa central de California con un objetivo casi imposible: recuperar los restos de su progenitor.

Sin embargo, la expedición toma un giro aterrador cuando es tragado por una colosal ballena. Atrapado en las profundidades del océano dentro del cetáceo y con tan solo una hora de oxígeno en su tanque, Jay se enfrenta a una carrera contrarreloj por la supervivencia. En medio de la claustrofobia y el desespero, descubrirá que la única clave para escapar con vida yace en las duras lecciones que su padre le enseñó durante su infancia.

Elenco principal y equipo detrás de la producción

La adaptación cinematográfica cuenta con un equipo creativo de primer nivel y un reparto estelar compuesto por reconocidas figuras de Hollywood:

Dirección: Brian Duffield ( Spontaneous , Nadie te salvará ).

Brian Duffield ( , ). Guion: Brian Duffield y Daniel Kraus, adaptando la novela del propio Kraus.

Brian Duffield y Daniel Kraus, adaptando la novela del propio Kraus. Reparto: Austin Abrams (como Jay Gardiner), Josh Brolin (como el padre de Jay), Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy y Emily Rudd.

Austin Abrams (como Jay Gardiner), Josh Brolin (como el padre de Jay), Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy y Emily Rudd. Producción: Brian Grazer, Brian Duffield, Jeb Brody y Allan Mandelbaum.

Brian Grazer, Brian Duffield, Jeb Brody y Allan Mandelbaum. Producción Ejecutiva: Doug Merrifield, Richard Abate y Will Rowbotham.

Cuándo y dónde ver “La caída de la ballena”

Marca la fecha en tu calendario: “La caída de la ballena” se proyectará exclusivamente en salas de cine a partir del 15 de octubre.