Olinda Castañeda reaparece y se quiebra al contar cuál es su nuevo estilo de vida y cómo es el ambiente de la farándula: “Nadie se respeta y te pisotean”

Durante los últimos años, Olinda Castañeda ha sido uno de los personajes más polémicos de la farándula peruana debido a sus discusiones con diversos artistas, incluso incursionó como chica reality en su momento. Sin embargo, la vida de la exmodelo cambió rotundamente ya que se convirtió al cristianismo, por lo que reveló detalles sobre el ambiente en el espectáculo nacional.

¿QUÉ DIJO OLINDA CASTAÑEDA SOBRE LA FARÁNDULA PERUANA?

Desde hace tiempo, Olinda Castañeda se encuentra alejada de las pantallas de televisión ya que se convirtió en cristiana. En ese sentido, en dialogo con el programa ‘Restaurados’ contó pormenores sobre cómo se maneja el ambiente en la farándula peruana. La exchica reality comenzó recordando su paso por las pasarelas donde mostraba su cuerpo, pero en el fondo se sentía “vacía”. Además, sostuvo que en el espectáculo nacional nada es real ya que lo más importante es generar dinero.

“Tú podías ver en las pasarelas pues a una Olinda imponente, a una Olinda que mostraba su cuerpo, a una Olinda segura supuestamente, pero realmente era una Olinda insegura y triste. En el mundo del espectáculo nadie se respeta, te pisotean, no hay amistad, ahí lo único que importa es hacer dinero. Yo he estado ahí y no es real, muchas personas de las que yo conversaba pasaban por depresión o por cuadros de ansiedad y no podían dormir pues tenían que drogarse. Son personas que están vacías y yo también estaba vacía”, comentó Castañeda.

¿QUIÉN ES EL ESPOSO DE OLINDA CASTAÑEDA?

Christian Marcial, esposo de Olinda Castañeda, es un empresario peruano que cuenta sus propios negocios vinculados a la tecnología y también tiene una hija de otro compromiso. A través de su cuenta oficial de LinkedIn se puede observar que es egresado de la Universidad ESAN y también tiene un importante cargo de CEO en la empresa Latam Technology.

“Especializados en técnicas Avanzadas de proyección Holográfica 3D, Mapping Avanzado, Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Investigación de tecnologías emergentes, implementación de Casas y Oficinas Inteligentes, proyectos de Inteligencia Artificial, Publicidad disruptiva utilizando elementos tecnológicos”, indica su red social.

“Casi me da un shock (cuando se enteró que estaba saliendo Olinda con su papá). O sea yo sabía quién era pero no tanto, tan profundo y me puse a stokear y vi que había comentado a mi papá y entonces dije: es ella. Es súper linda, nada de lo que dicen en la tele. Es muy buena, veo cómo trata a Paolo, su hijo, súper linda”, dijo la hija de Castañeda que aparentemente lleva una buena relación con la exmodelo.