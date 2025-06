Tras más de dos años de relación, Onelia Molina y Mario Irivarren terminaron su relación, al parecer, debido a la circulación de un video donde el chico reality tiene la intención de comunicarse con su expareja Vania Bludau, lo que generó una serie de comentarios y especulaciones. Desde entonces, sus nombres han ganado relevancia en los medios de espectáculos y en redes sociales, principalmente porque ambos disfrutan de su soltería. En ese sentido, luego de la difusión de unas imágenes donde se le ve a la arequipeña en una salida nocturna con el futbolista Anderson Santamaría, ella salió al frente a defenderse de las críticas que la vincularían sentimentalmente con él. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO ONELIA MOLINA SOBRE SU SALIDA CON EL FUTBOLISTA ANDERSON SANTAMARÍA?

El programa de “Magaly TV La Firme” reveló unas imágenes de Onelia Molina disfrutando de una salida nocturna en Barranco junto a un grupo de personas, entre ellos el futbolista Anderson Santamaría, lo que generó una serie de reacciones en las redes sociales. Ante esta controversial situación, la modelo rompió su silencio, a través del podcast “Doble Sentido” en YouTube, para aclarar ciertos temas que se han venido tocando en las últimas horas.

La también odontóloga dejó en claro que, por ahora, la verán saliendo con muchas amistades, pero que no significa que vaya a tener una relación sentimental, argumentando que no se siente preparada para entablar una nueva relación rápidamente. “Por más que yo salga con una persona, ya sea amigo, o amiga, eso no quiere decir que estoy empezando a tener una relación sentimental o que yo esté saliendo con esa intención. Actualmente yo no busco a nadie para tener una relación, pero si me dicen vamos a comer y salimos a almorzar, yo normal”, dijo al inicio.

Sin embargo, ahí no quedó todo, ya que Onelia aseguró que tener una relación amorosa no es su prioridad, pues considera que primero debe sentirse bien consigo misma antes de conocer a otra persona. De esta manera, la integrante de “Esto es Guerra” descartó que exista algún romance con el jugador de Universitario de Deportes, reiterando que quiere estar sola en esta etapa de su vida y divirtiéndose sanamente.

“No quiero que me vinculen en una supuesta relación porque creo que una persona debe estar al cien por ciento sana en sus emociones. Es importante sanar para poder dar el cien por ciento y empezar una relación o simplemente conocer a alguien. Yo no quiero nada con nadie. Sé que me van a vincular. Sé que el morbo vende, pero me van a ver con él y muchos más amigos, entrenando, bailando, jugando, divirtiéndome, sí, pero no quiero nada con nadie ahora“, señaló.