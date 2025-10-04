El conductor Paco Bazán vive un momento de gran exposición mediática, impulsado tanto por su faceta artística como por su vida personal. Su unipersonal “Se busca madrina”, que se presenta cada miércoles de octubre en La Estación de Barranco, ha despertado la curiosidad del público; sin embargo, fuera del escenario, el exarquero también ha dado que hablar por sus declaraciones sobre su encuentro con Jefferson Farfán, un episodio que generó especulaciones sobre su relación actual con Magaly Medina.

Frente a los rumores, Bazán optó por aclarar lo sucedido y contar su versión. En una reciente entrevista, explicó que su reunión con el exfutbolista fue más una conversación amical que un acto de traición a Medina, y aprovechó ese momento para defender a la conductora de televisión, con quien mantiene un cariño y respeto especial pese al distanciamiento. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ LE DIJO PACO BAZÁN A JEFFERSON FARFÁN SOBRE MAGALY MEDINA?

Paco Bazán aseguró que, durante su charla con Jefferson Farfán, decidió intervenir en favor de Magaly Medina. Según contó al diario Trome, le pidió al exfutbolista que reconsidere su postura frente a los procesos judiciales que mantiene contra la conductora. Explicó que le recordó que las disputas televisivas son parte del entretenimiento y no deberían trasladarse al ámbito legal, según recoge el diario La República.

“Por supuesto que saqué la cara por Magaly y le dije que tenía que posponer todos esos temas judiciales que no tenían sentido, porque esto era un show, que era parte del negocio”, expresó el exarquero, dejando en claro que actuó movido por el cariño y la lealtad que aún siente hacia su “madrina”.

¿CÓMO FUE EL ENCUENTRO ENTRE PACO BAZÁN Y JEFFERSON FARFÁN?

El exfutbolista de Universitario explicó que la reunión con Jefferson Farfán se llevó a cabo en la casa del deportista, actualmente en venta, donde compartieron una comida en un ambiente relajado. Bazán aclaró que no se trató de una entrevista formal, sino de una conversación casual en la que pudieron hablar de varios temas, entre ellos, la polémica con Magaly.

¿MAGALY MEDINA SABÍA DE ESTE ENCUENTRO?

Paco Bazán reconoció que no informó previamente a Magaly Medina sobre su encuentro con Farfán. Sin embargo, negó rotundamente que eso signifique una falta de lealtad hacia ella. “Es cierto, no le pedí permiso a Magaly para la entrevista que tuve con el ‘galáctico’, pero no creo que haya sido una traición”, señaló.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL RELACIÓN DE PACO BAZÁN Y SUSANA ALVARADO?

El romance entre el exarquero y la vocalista de Corazón Serrano habría iniciado en 2024, cuando coincidieron en un programa radial. No obstante, prefirieron mantenerlo en reserva varios meses, hasta que finalmente lo oficializaron a inicios de 2025. Desde entonces, no han dudado en mostrar algunos episodios importantes de su vida en común.

Con publicaciones en redes, mensajes cargados de complicidad y gestos como el más reciente, Paco Bazán y Susana Alvarado han consolidado una relación que despierta gran interés mediático. Lo que comenzó de manera discreta hoy se presenta como una historia que sigue llamando la atención del público.