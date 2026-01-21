El presentador de televisión Paco Bazán protagonizó recientemente un tierno momento dedicado a su actual pareja, Susana Alvarado. Durante la emisión de un programa radial, el comunicador no escatimó en elogios para la integrante de Corazón Serrano.

La complicidad entre ambos personajes del espectáculo peruano sigue dando de qué hablar, consolidándose como una de las uniones más mediáticas. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ PALABRAS LE DEDICÓ PACO BAZÁN A LA CANTANTE DE CORAZÓN SERRANO?

Durante su participación en la cabina de “Qumbias y risas”, y bajo la mirada cómplice del conductor Edwin Sierra, el locutor decidió interrumpir la programación habitual para lanzar un galante cumplido a su novia. “Para ti, mi amor Susana. ¿Estás cansada, mi amor?”, consultó Bazán con tono cariñoso antes de rematar con la frase: “Porque has dado vueltas todo el día en mi cabeza”.

Esta declaración no tardó en replicarse en las plataformas digitales de Radio Nueva Q, provocando que los internautas reaccionaran con entusiasmo. La audiencia destacó la faceta más sensible del conductor, llegando a describirlo en los comentarios como el “hombre más enamorado” por la naturalidad y afecto con la que se refiere a la intérprete piurana, según recoge el diario La República.

¿CÓMO SE ORIGINÓ EL ROMANCE ENTRE EL CONDUCTOR Y LA ARTISTA?

El vínculo nació en febrero de 2024, cuando ambos coincidieron en las instalaciones de Radio Nueva Q. Mientras Alvarado se encontraba en una entrevista con su grupo, el actual conductor, que desempeñaba funciones en una cabina cercana, entró al lugar y quedó fascinado por su talento vocal.

Este encuentro inicial generó nerviosismo en la artista, y desde entonces mantuvieron contacto frecuente en diversos medios de comunicación y programas de televisión locales.

El clic definitivo ocurrió cuando la “Morena de Oro” visitó el set de “El deportivo en otra cancha”, programa televisivo de Bazán. Fue a inicios del año 2025 cuando decidieron oficializar su unión, permitiendo que sus admiradores fueran testigos de su crecimiento como pareja.

Al respecto, Bazán recordó aquel inicio con una nostálgica publicación en Instagram donde mencionaba a “un presentador de televisión y una cantante que cruzaban miradas entre cabinas de radio y un estudio de TV”.

Para conmemorar su primer año juntos en enero de 2026, la pareja decidió tener una velada especial donde incluso vistieron de forma idéntica a aquel día en que se conocieron oficialmente frente a las cámaras.

¿CUÁNTOS AÑOS DE DIFERENCIA SE LLEVAN PACO BAZÁN Y SUSANA ALVARADO?

A pesar de la brecha generacional que existe entre ambos, la pareja ha demostrado que la edad es un factor secundario en su relación. El exarquero, nacido en la capital en 1980, cuenta actualmente con 45 años. En contraste, la vocalista de cumbia nació en Piura hacia finales de 1997, por lo que tiene 28 años de edad.

Esta diferencia de 17 años no ha mermado la química que proyectan. Por el contrario, la madurez de Bazán y la vitalidad de Alvarado parecen haber encontrado un equilibrio perfecto, lo cual queda evidenciado tanto en sus interacciones públicas como en el apoyo constante que se muestran en sus respectivas carreras profesionales.