Por Christian Gambini

La historia entre Pamela Franco y Christian Domínguez llegó a su final de manera repentina, luego de que salieran a la luz imágenes que evidenciaban una presunta infidelidad del cantante. Lo que alguna vez fue una relación marcada por la exposición pública terminó envuelta en tensión y cuestionamientos. Después de la separación, los desencuentros continuaron lejos de las cámaras. Advertencias legales y cartas notariales comenzaron a cruzarse entre los involucrados y personas de su entorno. Las declaraciones públicas terminaron convirtiéndose en un nuevo escenario de disputa.